Video Dünya İsrailli yetkiliden ikiyüzlü BBC’ye soğuk duş! Canlı yayında Gazze dersi verdi: İsrail’e meşru diyemezsiniz! | Video
İsrailli yetkiliden ikiyüzlü BBC’ye soğuk duş! Canlı yayında Gazze dersi verdi: İsrail’e meşru diyemezsiniz! | Video

İsrailli yetkiliden ikiyüzlü BBC’ye soğuk duş! Canlı yayında Gazze dersi verdi: İsrail’e meşru diyemezsiniz! | Video

13.10.2023 | 09:50

Son dakika İsrail Filistin Gazze: İsrail’in Gazze’de devam ettiği kıyım 7. gününde. Hamas’ın İsrail güçlerine yönelik yürüttüğü Aksa Tufanı operasyonunun ardından savaş ilan eden ve Gazze’de tüm sivil yerleşkeleri vuran İsrail, şimdiye dek 1500’ü aşkın Filistinliyi öldürdü. Beyaz fosfor kullanımı da dahil olmak üzere insanlık suçu işlediği uluslararası kuruluşlar tarafından da teyit edilen İsrail’i haklı göstermeye çalışan ikiyüzlü Batı medyasına, Eski İsrailli barış müzakerecisi Daniel Levy meydan okudu. BBC yayınında sunucuyu tersleyen İsrailli ismin sözleri gündeme damga vurdu.

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