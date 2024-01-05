İsraillilerin cuma zulmü bitmiyor! Sokakta namaz kılan Müslümanlara coplu-gazlı müdahale | Video

İsrail polisi, cuma namazı kılmak için Mescid-i Aksa’ya gitmek isteyen Filistinlilere bu hafta da kısıtlama getirirken sokakta namaz kılmak isteyen Müslümanlara saldırdı.