Video Dünya Japonya’da Khanun Tayfunu paniği | Video
Japonya’da Khanun Tayfunu paniği | Video

Japonya’da Khanun Tayfunu paniği | Video

01.08.2023 | 14:45

Japonya'nın Okinawa eyaletine yaklaşan Khanun Tayfunu nedeniyle 315 bin 681 kişiye tahliye çağrısı yapılırken, yaklaşık 20 bin hanede elektrik kesintisi yaşandı.

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Japonya'nın Okinawa eyaletine yaklaşan ve bu gece itibarıyla etkisini artırması beklenen Khanun Tayfunu nedeniyle Naha şehrindeki 158 bin 853 hanede yaşayan 315 bin 681 kişiye tahliye çağrısı yapıldı. Yerel saat ile 18.00 itibarıyla Okinawa genelinde 19 bin 980 hanede elektrik kesintisi yaşandığı açıklanırken, tayfun paniği yaşayan bazı bölge sakinlerinin marketlere akın etmesi sonucu temel gıda maddelerinin satıldığı rafların boş kaldığı gözlendi. Tayfunun neden olduğu şiddetli rüzgarların bazı yapıların çatılarının uçmasına ve ağaçların yerinden sökülmesine neden olduğu amatör kameralara yansıdı. Okinawa genelindeki kargo hizmetlerinde de tayfun nedeniyle aksamalar yaşandığı öğrenildi.

HAVA TRAFİĞİNİ FELÇ ETMİŞTİ
Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), Khanun Tayfunu'nun Okinawa eyaletine yaklaştığını açıklamış, bu akşam saatleri itibarıyla etkisini artırması beklenen tayfun nedeniyle iptal edilen 420 uçuştan en az 50 bin yolcu etkilenmişti. Yerel yetkililer olası sel baskınları ve toprak kaymalarına karşı hazırlıklı olmaya çağırmıştı. Ayrıca, şiddetli rüzgarlar nedeniyle yapılarda hasar meydana gelebileceği uyarısı yapılmıştı.

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