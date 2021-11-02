Video Dünya Joe Biden yoğun tempoya dayanamadı, konferansta uyukladı | Video
Joe Biden yoğun tempoya dayanamadı, konferansta uyukladı | Video

Joe Biden yoğun tempoya dayanamadı, konferansta uyukladı | Video

02.11.2021 | 08:59

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ABD Başkanı Biden, Roma'daki G20 toplantısından sonra İskoçya'daki küresel iklim konferansına geçti. Yoğun programın ardından Biden'ın konferansta bir süre gözlerini kapattığı görüldü.

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