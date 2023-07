Kırım Valisi Aksyanov: “Ukrayna, dronlarla mühimmat deposunu vurdu” | Video 22.07.2023 | 15:37 Rusya’nın atadığı Kırım Valisi Sergey Aksyanov, Ukrayna tarafından bugün bir saldırı gerçekleştirildiğini duyurarak, “Ukrayna, İHA’lar ile mühimmat deposunu vurdu” dedi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Rusya'nın atadığı Kırım Valisi Sergey Aksyanov'un sabah saatlerinde yaptığı Ukrayna tarafından Kırım altyapısına saldırı girişimi olduğuna dair açıklaması sonrası bir açıklama daha geldi. Aksyanov, Kırım'daki bir mühimmat deposuna İHA'lar ile saldırı gerçekleştirildiğini duyurdu. Aksyanov, Akmescid şehrinin kuzeyindeki Krasnogvardeysky bölgesindeki mühimmat deposunda patlama meydana geldiğini belirterek, "Krasnogvardeysky bölgesinde düşmana ait insansız hava aracı tarafından mühimmat deposunda patlama meydana geldi. Patlamada ağır hasar ve can kaybı yaşanmadı" dedi. Açıklamasının devamında bölgede yaşayan sivillerin tahliyesine başlandığını aktaran Aksyanov, "Bölgedeki 5 kilometre yarıçapı içerisinde yaşayan nüfusun geçici barınma merkezlerine tahliyesine karar verildi. Riskleri en aza indirmek için Kırım'daki demiryolu hattı trafiğinin durdurulmasına karar verildi" ifadelerini kullandı.Öte yandan, Rusya'nın Ukrayna sınırındaki Belgorod Bölgesi'nde de patlamalar meydana geldi. Belgorod Valisi Viaçeslav Gladkov, Ukrayna tarafından dün gerçekleştirilen bu saldırılarda can kaybı yaşanmadığını belirterek, "Ukrayna ordusu 21 Temmuz'da bölgemize bağlı Juravliyevka köyüne çoklu roketatar sistemiyle 21 füze ve 3 misket bombasıyla saldırmıştır. Saldırılarda can kaybı ve büyük bir maddi hasar meydana gelmedi" dedi.