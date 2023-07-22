Kırım Valisi Aksyanov: “Ukrayna, dronlarla mühimmat deposunu vurdu” | Video
Rusya’nın atadığı Kırım Valisi Sergey Aksyanov, Ukrayna tarafından bugün bir saldırı gerçekleştirildiğini duyurarak, “Ukrayna, İHA’lar ile mühimmat deposunu vurdu” dedi.
"UKRAYNA, BELGOROD'A MİSKET BOMBALARIYLA SALDIRDI"
Öte yandan, Rusya'nın Ukrayna sınırındaki Belgorod Bölgesi'nde de patlamalar meydana geldi. Belgorod Valisi Viaçeslav Gladkov, Ukrayna tarafından dün gerçekleştirilen bu saldırılarda can kaybı yaşanmadığını belirterek, "Ukrayna ordusu 21 Temmuz'da bölgemize bağlı Juravliyevka köyüne çoklu roketatar sistemiyle 21 füze ve 3 misket bombasıyla saldırmıştır. Saldırılarda can kaybı ve büyük bir maddi hasar meydana gelmedi" dedi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:41
Kırım Valisi Aksyanov: “Ukrayna, dronlarla mühimmat deposunu vurdu” | Video 22.07.2023 | 15:37
01:04
00:21
00:26
Güney Kore'de bıçaklı saldırı: 1 ölü, 3 yaralı | Video 21.07.2023 | 12:00
01:22
05:14
Kıbrıs Adası’nın en büyük havalimanı açıldı | Video 20.07.2023 | 16:30
00:30
Yemen’de gaz yüklü tanker ile akaryakıt tankeri çarpıştı: 2 ölü | Video 20.07.2023 | 15:56
01:26
01:10
Hindistan’da trafo patladı: 15 ölü! | Video 19.07.2023 | 15:35
01:20
Cezayir'de yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 34 ölü | Video 19.07.2023 | 14:11
05:55
00:19
Rusya’dan Ukrayna’nın güneyine ve doğusuna hava saldırısı! | Video 18.07.2023 | 10:43
00:42
00:40
Kırım Köprüsü’nde patlama: 2 ölü, 1 yaralı | Video 17.07.2023 | 10:54
03:51
SpaceX 54 Starlink uydusunu daha yörüngeye gönderdi | Video 16.07.2023 | 08:36
03:26
Kanada’da hortum: 125 ev hasar gördü | Video 15.07.2023 | 14:59
02:49
Bakan Fidan, Endonezyalı mevkidaşı Marsudi ile görüştü | Video 15.07.2023 | 09:43
01:48
Çin'de şiddetli sel! Araçlar sele kapıldı | Video 14.07.2023 | 15:37
01:12
Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü | Video 14.07.2023 | 12:35
01:46
Panama'da 6.7 ton kaçak köpek balığı yüzgeci ele geçirildi | Video 14.07.2023 | 12:46