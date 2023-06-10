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Kolombiya'da uçak kazasından kurtulan çocuklara 40 gün sonra ulaşıldı | Video

Kolombiya'da uçak kazasından kurtulan çocuklara 40 gün sonra ulaşıldı | Video

10.06.2023 | 15:42

Kolombiya’da 17 Mayıs'ta enkazı bulunan küçük uçaktan kurtulan 4 çocuğa 40 gün sonra ulaşıldı.

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Kolombiya'daki Amazon Ormanları'nda 1 Mayıs'ta düşen tek motorlu Cessna 206 tipi uçaktan sağ çıkan, şu anda 12 aylık olan bebek ile 4, 9 ve 13 yaşlarındaki çocuklara 40 gün sonra ulaşıldı. Sağlık görevlilerinin müdahale ettiği çocuklar, uçakla başkent Bogota'ya getirildi. Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tüm ülke için bir sevinç! 40 gün önce Kolombiya ormanlarında kaybolan 4 çocuk sağ bulundu" ifadelerini kullandı.

ÇOCUKLARIN AKIBETİ BELİRSİZDİ
Öte yandan, tek motorlu uçak, 1 Mayıs'ta Brezilya'nın Sao Paulo eyaletindeki Araraquara şehrinden Kolombiya'daki Amazon Ormanları'nda bulunan Guaviare bölgesine giderken motor arızası nedeniyle düşmüştü. Başlatılan arama-kurtarma çalışmaları sonucu 16 Mayıs'ta uçağın enkazına ulaşılmış, pilot ve çocukların annesi Magdalena Mucutuy'un da aralarında bulunduğu 3 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı. Kolombiya Devlet Başkanı Petro ise 17 Mayıs'ta yaptığı paylaşımda çocukların sağ olarak bulunduğunu duyurmuş, ancak daha sonra bilgilerin doğrulanmadığını belirterek paylaşımını silmişti. Çocukların kaza sonrasında uçaktan çıkarak yardım bulmak için yağmur ormanlarına gittikleri, meyve yiyerek beslendikleri belirtilmişti.

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