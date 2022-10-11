Video Dünya Köpekbalığı saldırısına uğrayan balıkçılar için nefes kesen kurtarma operasyonu | Video
Köpekbalığı saldırısına uğrayan balıkçılar için nefes kesen kurtarma operasyonu | Video

Köpekbalığı saldırısına uğrayan balıkçılar için nefes kesen kurtarma operasyonu | Video

11.10.2022 | 14:50

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ABD'nin Louisiana eyaleti açıklarında köpekbalığı saldırısına uğrayan 3 balıkçı için sahil güvenlik ekipleri alarma geçti.

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ABD'nin Louisiana eyaletinin Empire kıyıları açıklarında Cumartesi günü balık tutmak için denize açılan 3 kişi köpekbalığı saldırısına uğradı. Ailelerinin uzun süre haber alamadığı 3 balıkçı için sahil güvenlik ekiplerine haber verildi. Ekiplerin, tekne ve helikopterlerle başlattığı operasyon kapsamında, balıkçılar kıyıdan yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta tespit edildi. Botları battığı için denizde yaşam mücadelesi veren balıkçılara köpekbalığı saldırdığı ortaya çıktı. Ellerinden yaralanan 2 balıkçı, tekneye alındıktan sonra hastaneye sevk edildi. Yaralıların durumlarının stabil olduğu ve ellerinde ısırık yaraları bulunduğu aktarıldı. Sudaki diğer balıkçı ise helikopter aracılığıyla kurtarıldı.

Öte yandan, sahil güvenlik ekipleri tarafından yapılan açıklamada, botun Cumartesi 10.00 sıralarında battığı ve iletişim cihazı bulunmayan balıkçıların denizde mahsur kaldığı bildirilirken, "Eğer aileler, sahil güvenlik ekiplerine haber vermeseydi ve 3 balıkçı can kurtarma yeleği giymeseydi bu durum çok farklı şekilde sonuçlanabilirdi" denildi.

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