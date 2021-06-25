Video Dünya Kurtarma çalışmalarının sürdüğü Florida'da acil durum ilanı | Video

Kurtarma çalışmalarının sürdüğü Florida'da acil durum ilanı | Video

Kurtarma çalışmalarının sürdüğü Florida'da acil durum ilanı | Video
25.06.2021 | 13:54

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ABD'nin Florida eyaletinde 12 katlı binanın kısmen çökmesi sonucu eyalet genelinde acil durum ilan edildi. Kurtarma çalışmalarının aralıksız bir şekilde devam ettiği binada enkaz altında kalanlara ulaşabilmek için yeraltı otoparkından tünel kazılıyor.

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ABD'nin Florida eyaletine bağlı Miami Beach'in kuzeyindeki sahil kasabası Surfside'da kısmen çöken 12 katlı binada arama-kurtarma çalışmaları 2. gününde de devam ediyor. ABD Başkanı Joe Biden, eyalet genelinde acil durum ilan edilmesine yönelik kararı onayladı. Böylece yerel yetkililerin çalışmalarını desteklemek için federal düzeyde yardım sağlanmasının önü açıldı. Çökme sırasında binada kaç kişinin olduğu halen bilinmezken, ekipler enkaz altında kalanlara ulaşabilmek için yeraltı otoparkından tünel kazmaya başladı. Enkazda ayrıca cihazlarla dinleme yapıldığı belirtildi.

Latin Amerika ülkelerinin dışişleri bakanlıkları ve konsoloslukları, binada kalan vatandaşlarının kayıp durumda olduğunu açıkladı. Arjantin'den 9, Paraguay'dan 6, Venezuela'dan 6, Kolombiya'dan 6 ve Uruguay'dan 3 kişi hakkında henüz bir bilgi yok. Kayıp Paraguaylılar arasında Paraguay Devlet Başkanı Mario Abdo Benitez'in eşi First Lady Silvana Abdo'nun kız kardeşi Sophia Lopez Moreira ve ailesinin bulunduğu kaydedildi.
Öte yandan, dün binadaki çökme nedeniyle 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 99 kişiden haber alınamadığı açıklanmıştı.

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