Video Dünya Kuzey Makedonya'da Covid-19 hastalarının kaldığı hastanede yangın: 10 ölü | Video

Kuzey Makedonya'da Covid-19 hastalarının kaldığı hastanede yangın: 10 ölü | Video

Kuzey Makedonya'da Covid-19 hastalarının kaldığı hastanede yangın: 10 ölü | Video
09.09.2021 | 10:22

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Kuzey Makedonya'nın Tetovo (Kalkandelen) kentinde korona virüs hastalarının tedavi gördüğü hastanede çıkan yangın sonucu 10 kişi hayatını kaybetti.

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Kuzey Makedonya'nın Tetovo (Kalkandelen) kentinde Covid-19 hastalarının tedavi edildiği bir hastanede yerel saatle 21.00 sıralarında yangın çıktı. Bölgeye itfaiye ekipleri sevk edilirken, hastaneden yoğun duman yükseldi. Sağlık Bakanı Venko Filipce, faciada 10 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Can kaybının artabileceğini belirten Bakan Filipce, "Bugün çok üzücü bir gün" ifadesini kullanırken, bazı hastaların başkent Üsküp'teki bir hastaneye sevk edildiğini aktardı. Filipce, doktorların yaralıların hayatını kurtarmaya çalıştıklarını vurgulayarak hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.

"PATLAMA YANGINA YOL AÇTI"
Başbakan Zoran Zaev ise ülkeyi sarsan olaya yönelik yaptığı açıklamada, yangına bir patlamanın neden olduğunu, ancak başlatılan soruşturmanın sürdüğünü kaydetti.

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