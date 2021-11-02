Video Dünya La Palma'da yanardağdan lav akışı devam ediyor
La Palma'da yanardağdan lav akışı devam ediyor

La Palma'da yanardağdan lav akışı devam ediyor

02.11.2021 | 11:03

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İspanya'nın güneybatısındaki La Palma adasında bulunan Cumbre Vieja Yanardağı'nda lav akışı, 1,5 aydır devam ediyor. İspanya medyası, adada 30'dan fazla depremin meydana geldiğini, bunların en az 13'ünün büyüklüğünün 3 üzeri olduğunu duyurdu.

VİDEO DEVAM EDİYOR
La Palma adasındaki Cumbre Vieja Yanardağı'nda 19 Eylül'de başlayan lav akışı, ada sakinlerinin hayatını olumsuz etkilemeye devam ediyor. İspanya Ulusal Coğrafya Enstitüsü (IGN), adada 32 depremin meydan geldiğini, bunlardan 13'ünün büyüklüğünün 3'ün üzerinde olduğunu duyurdu. Adada meydana gelen ve büyüklüğü en fazla olan deprem ise 3.6 olarak kaydedildi. Kanarya Adaları Volkanik Acil Durum Planı kapsamında adada yaşayanlara kapı ve pencereleri kapatma, çocukların evden dışarı çıkmamasını sağlama, açık alanlarda bulunmama, su kaynakları ve depolarını koruma altına alma çağrısı yapıldı.

KÜL YAĞMURU NEDENİYLE EĞİTİME ARA VERİLDİ
La Palma yerel yönetiminden yapılan açıklamada, eğitime ara verildiği ifade edilerek, ''2 Kasım, El Paso, Los Llanos de Aridane, Tazacorte, Tijarafe ve Puntagorda eğitim merkezlerinde yüksek kül seviyeleri nedeniyle sınıf etkinliği askıya alınacak'' denildi. Bu kapsamda öğrencilerin online eğitim alacakları belirtildi.

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