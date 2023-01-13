Video Dünya Lützerath köyündeki çevrecilerin büyük kısmı köyden tahliye edildi | Video
Lützerath köyündeki çevrecilerin büyük kısmı köyden tahliye edildi | Video

Lützerath köyündeki çevrecilerin büyük kısmı köyden tahliye edildi | Video

13.01.2023 | 17:43

Almanya’nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde günlerdir eylem yapan çevrecilerin büyük kısmı, Lützerath köyünden tahliye edildi.

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