Video Dünya Meksika’daki sellerde can kaybı 20’ye ulaştı | Video
Meksika’daki sellerde can kaybı 20’ye ulaştı | Video

Meksika’daki sellerde can kaybı 20’ye ulaştı | Video

05.09.2022 | 08:52

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Meksika’daki sellerde can kaybı 20’ye ulaştı | Video 00:56
Meksika’daki sellerde can kaybı 20’ye ulaştı | Video 05.09.2022 | 08:52
Almanya’da küçük uçak düştü: 2 ölü | Video 04:42
Almanya'da küçük uçak düştü: 2 ölü | Video 05.09.2022 | 08:54
Filistin’de otobüse ateş açıldı: 4 İsrailli yaralandı | Video 00:39
Filistin'de otobüse ateş açıldı: 4 İsrailli yaralandı | Video 04.09.2022 | 15:48
İran’da 43 yıl sonra ilk defa yabancı bir film gösterime girdi 07:04
İran’da 43 yıl sonra ilk defa yabancı bir film gösterime girdi 04.09.2022 | 09:57
Arjantin’de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Kirchner’a saldırı girişimi! O anlar kamerada | Video 00:24
Arjantin'de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Kirchner'a saldırı girişimi! O anlar kamerada | Video 02.09.2022 | 10:27
ABD polisinden genç kıza yumruklu saldırı | Video 00:44
ABD polisinden genç kıza yumruklu saldırı | Video 01.09.2022 | 11:11
İsrail’de 500 bin yıllık dev fildişi keşfedildi | Video 02:21
İsrail'de 500 bin yıllık dev fildişi keşfedildi | Video 01.09.2022 | 10:30
İngiltere’de enflasyon ailelerin belini büktü: Bunu alamazsın, hesabında para yok | Video 01:57
İngiltere'de enflasyon ailelerin belini büktü: "Bunu alamazsın, hesabında para yok" | Video 01.09.2022 | 10:52
Meksika’da heyelan anı kamerada | Video 00:25
Meksika’da heyelan anı kamerada | Video 01.09.2022 | 08:47
Aliyev, Paşinyan ve Michel’den üçlü zirve | Video 01:03
Aliyev, Paşinyan ve Michel'den üçlü zirve | Video 31.08.2022 | 15:46
İspanya’da tenis topu büyüklüğünde dolu yağdı! 1 bebek öldü, onlarca kişi yaralandı | Video 07:01
İspanya’da tenis topu büyüklüğünde dolu yağdı! 1 bebek öldü, onlarca kişi yaralandı | Video 31.08.2022 | 12:47
Biden: Saldırı silahlarını yasaklamaya kararlıyım | Video 08:15
Biden: "Saldırı silahlarını yasaklamaya kararlıyım" | Video 31.08.2022 | 08:36
Kızının eski sevgilisi evine zorla girmeye çalışınca vurdu! Dehşet anları kamerada | Video 04:32
Kızının eski sevgilisi evine zorla girmeye çalışınca vurdu! Dehşet anları kamerada | Video 30.08.2022 | 16:13
İsrail güçleri, Filistin’in Nablus kentine saldırdı: 25 yaralı | Video 01:59
İsrail güçleri, Filistin'in Nablus kentine saldırdı: 25 yaralı | Video 30.08.2022 | 15:05
Bağdat’taki çatışmalarda Yeşil Bölgeye 4 adet Katyuşa roketi düştü | Video 06:36
Bağdat’taki çatışmalarda Yeşil Bölgeye 4 adet Katyuşa roketi düştü | Video 30.08.2022 | 11:34
Bağdat’taki çatışmalarda Yeşil Bölgeye 4 adet Katyuşa roketi düştü | Video 06:36
Bağdat’taki çatışmalarda Yeşil Bölgeye 4 adet Katyuşa roketi düştü | Video 30.08.2022 | 11:09
Pakistan’daki sel felaketinde can kaybı bin 136’ya yükseldi | Video 01:33
Pakistan'daki sel felaketinde can kaybı bin 136'ya yükseldi | Video 30.08.2022 | 09:35
SON DAKİKA: Irak karıştı! Sadr grubu sokağa indi! En az 13 ölü | Video 01:29
SON DAKİKA: Irak karıştı! Sadr grubu sokağa indi! En az 13 ölü | Video 30.08.2022 | 09:23
Çavuşoğlu’ndan moderatöre Türkiye uyarısı | Video 00:57
Çavuşoğlu'ndan moderatöre "Türkiye" uyarısı | Video 30.08.2022 | 09:00
İsrailli yerleşimciden araçta çocukları bulunan Filistinli aileye palalı saldırı | Video 00:29
İsrailli yerleşimciden araçta çocukları bulunan Filistinli aileye palalı saldırı | Video 30.08.2022 | 08:50

Meksika’da etkili olan şiddetli yağışlar sonrası Guerrero eyaletinde meydana gelen selde 3 kişi hayatını kaybederken, ülke genelinde son aylarda yaşanan sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 20’ye ulaştı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Meksika'daki sellerde can kaybı artıyor. Guerrero eyaletinin büyük kesiminde etkili olan şiddetli yağışlar sel, su baskınları ve toprak kaymalarına neden oldu. Eyaletin başkenti Acapulco'da meydana gelen selde, vatandaşlar araçlarıyla sel sularında sürüklendi. Eyaletin kırsal kesimlerinde 3 ayrı noktada toprak kayması meydana gelirken bazı yollar ulaşıma kapandı.

ÇÖKEN DUVARIN ALTINDA KALAN ÇOCUK ÖLDÜ
Eyaletteki Xaltianguis kasabasında, sel sularına kapılan bir araçta 50 yaşlarındaki biri kadın diğeri erkek 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Huamuchito kasabasında ise bir duvarın yağış nedeniyle devrilmesi sonucu altında kalan 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

FIRTINA BEKLENİYOR
Meksika Ulusal Meteoroloji Servisi, Guerrero eyaleti açıklarında Büyük Okyanus'ta oluşan yeni tropikal depresyonun yoğun yağışlar ve sert rüzgarlarla birlikte başta Guerrero, Michoacan ve Colima eyaletlerinde etkili olacağı bildirirken, tropikal depresyonun önümüzdeki günlerde fırtınaya dönüşmesinin beklendiği belirtti.

SON AYLARDA MEYDANA GELEN SELLERDE 20 KİŞİ ÖLDÜ
Guerrero eyaletindeki son can kayıplarının ardından ülke genelinde son aylarda meydana gelen sel felaketlerinde hayatını kaybedenlerin sayısı 20'ye ulaştı. Ülkede her yıl mayıs ayı ortasında başlayan ve eylül ayına kadar devam eden yağmurlu havalarda, yoğun yağışlar sele neden oluyor.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA