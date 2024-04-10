Mescid-i Aksa'da bayram namazı 60 bin Müslümanla kılındı | Video 10.04.2024 | 12:18 İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da yaklaşık 60 bin Müslümanla Ramazan Bayramı namazı kılındı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Müslümanlar, bayram namazı için işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki Mescid-i Aksa'ya akın etti. Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre yaklaşık 60 bin kişi bayram namazını Mescid-i Aksa'da kıldı. Namazlarını kısıtlamaların gölgesinde eda eden Müslümanlar, tekbir getirerek dua etti. Mescid-i Aksa çevresine demir bariyerler yerleştiren İsrail polisi, ibadet etmeye gelenleri kimlik kontrolünden geçirdi. İsrail güçlerinin içeriye almadığı Filistinliler ise Mescid-i Aksa çevresinde namaz kıldı.