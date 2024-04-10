Video Dünya Mescid-i Aksa'da bayram namazı 60 bin Müslümanla kılındı | Video
Mescid-i Aksa'da bayram namazı 60 bin Müslümanla kılındı | Video

Mescid-i Aksa'da bayram namazı 60 bin Müslümanla kılındı | Video

10.04.2024 | 12:18

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da yaklaşık 60 bin Müslümanla Ramazan Bayramı namazı kılındı.

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Müslümanlar, bayram namazı için işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki Mescid-i Aksa'ya akın etti. Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre yaklaşık 60 bin kişi bayram namazını Mescid-i Aksa'da kıldı. Namazlarını kısıtlamaların gölgesinde eda eden Müslümanlar, tekbir getirerek dua etti. Mescid-i Aksa çevresine demir bariyerler yerleştiren İsrail polisi, ibadet etmeye gelenleri kimlik kontrolünden geçirdi. İsrail güçlerinin içeriye almadığı Filistinliler ise Mescid-i Aksa çevresinde namaz kıldı.
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