Video Dünya NASA açıkladı! Tonga'daki yanardağ stratosfere eşi görülmemiş miktarda su buharı püskürttü | Video
NASA açıkladı! Tonga'daki yanardağ stratosfere eşi görülmemiş miktarda su buharı püskürttü | Video

NASA açıkladı! Tonga'daki yanardağ stratosfere eşi görülmemiş miktarda su buharı püskürttü | Video

04.08.2022 | 13:20

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NASA'dan yapılan açıklamada, Ocak'ta Tonga'da meydana gelen yanardağ patlamasıyla 58 binden fazla olimpik yüzme havuzunu doldurmaya yetecek kadar büyük bir su buharı bulutunun Dünya yüzeyinden 12 ila 53 kilometrede bulunan stratosfere püskürtüldüğü ve bu büyük miktarda su buharının, Dünya'nın küresel ortalama sıcaklığını geçici olarak etkileyebileceği belirtildi.

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