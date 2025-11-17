New York Belediye Başkanı Adams, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile görüştü | Video 17.11.2025 | 16:32 New York Belediye Başkanı Eric Adams, Kudüs’e düzenlediği ziyaret kapsamında İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile bir araya gelirken, "Kendisiyle, New York’taki ve dünya genelindeki Yahudi topluluklarını koruma konusundaki ortak kararlılığımızı konuştuk" açıklaması yaptı. VİDEO DEVAM EDİYOR

ABD'de gelecek yıl koltuğunu Zohran Mamdani'ye devredecek olan New York Belediye Başkanı Eric Adams dün Kudüs'e geldi. İlk olarak Ağlama Duvarı'nı ziyaret ederek başlayan Adams yaptığı açıklamada, "Kudüs'te, Ağlama Duvarı önünde durup dua ettim. Binlerce yıllık kesintisiz bir inancın simgesi olan burası, tüm ulusların dua etmek için geldiği bir yer. Allah'ım, Ağlama Duvarı önünde dururken, benden önce burada dua eden tüm inanç sahiplerinin duasına ortak oluyorum" dedi.

Adams bugün ise Doğu Kudüs'teki Silvan semtini ziyaret etti. Adams, ziyaretine ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu sabah, Kral Davut'un 3 bin yıl önce antik başkentini kurduğu Davut Şehri'ni (Silvan) gezdim. Buradaki tarih çok derin ve Kudüs ile Yahudi halkı arasındaki bağ sarsılmaz. Bu kutsal adımlarda yürüyebilmiş olmaktan dolayı minnettarım" ifadelerini kullandı.

HERZOG İLE GÖRÜŞME

New York Belediye Başkanı Adams Kudüs temasları kapsamında daha sonra İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile görüştü. Eric Adams sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kudüs'te Başkan Isaac Herzog ile tanışmak benim için bir onurdu. Kendisiyle, New York'taki ve dünya genelindeki Yahudi topluluklarını koruma konusundaki ortak kararlılığımızı konuştuk" dedi.

"ADAMS, İSRAİL'İN GERÇEK BİR DOSTUDUR"

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar da Eric Adams ile bir araya geldi. İsrailli Bakan görüşmeye ilişkin, " Kudüs'te New York Belediye Başkanı Eric Adams'ı ağırlamaktan onur duydum. Adams, İsrail'in gerçek bir dostudur. Yıllar boyunca İsrail'in yanında açık ve net bir şekilde durdu. Her türlü antisemitizme karşı ve İsrail'in kendini savunma hakkı lehine ahlaki ve tutarlı bir tavır sergiledi. Devletimiz adına kendisine bu gerçek dostluğu için teşekkür ettim" açıklaması yaptı.