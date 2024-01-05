Pakistan’da gecekondu mahallesinde yangın: 100’den fazla ev küle döndü | Video
Pakistan’ın Karaçi kentindeki gecekondu mahallesinde çıkan yangında 100’den fazla ev küle döndü.
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