Pakistan’da Gwadar Limanı’na silahlı saldırı: 8 ölü | Video
Pakistan’da Çin’in Kuşak ve Yol Girişimi'nin bir parçası olan Gwadar Limanı’na düzenlenen silahlı saldırıda 8 saldırgan etkisiz hale getirildi.
"HER KİM ŞİDDET KULLANMAYI SEÇERSE DEVLETTEN MERHAMET GÖRMEYECEKTİR"
Yetkililer, saldırganların Gwadar Limanı'nın hemen dışındaki tesisleri bomba ve silahlarla hedef aldığını açıkladı. Belucistan Eyalet Başbakanı Sarfraz Bugti yaptığı açıklamada, "Mesaj açık ve nettir. Her kim şiddet kullanmayı seçerse devletten merhamet görmeyecektir" dedi.
SALDIRIYI BELUCİSTAN KURTULUŞ ORDUSU ÜSTLENDİ
Saldırıyı üstlenen ayrılıkçı Belucistan Kurtuluş Ordusu, saldırının hedefinin Pakistan istihbarat kurumlarına ait ofisler olduğunu belirtti. Belucistan Kurtuluş Ordusu, daha öncede başka bölgelerde Pakistan ve Çin çıkarlarıı hedef alan saldırılar düzenlemişti.
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