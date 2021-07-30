Pakistan'da polise el bombalı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:18
Pakistan'da polise el bombalı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı | Video 30.07.2021 | 13:14
00:32
Brezilya’da ulusal film enstitüsünün deposunda büyük yangın | Video 30.07.2021 | 12:54
00:26
İsrail güçleri, Kudüs'te 4 Filistinli çocuğu gözaltına aldı | Video 30.07.2021 | 08:38
01:21
Çin’deki sel felaketinde can kaybı 99’a yükseldi | Video 29.07.2021 | 16:36
00:43
Arjantin'de su seviyesi yükseldi, ev saniyeler içinde çöktü | Video 29.07.2021 | 16:36
00:22
Rusya'da otomobille yarışan motosiklet alev topuna döndü | Video 29.07.2021 | 15:47
01:27
Onlarca fanatik Yahudi Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi | Video 29.07.2021 | 15:06
00:22
00:39
Esad rejiminden Dera’ya topçu saldırısı: 1 ölü | Video 29.07.2021 | 12:04
02:56
00:26
Irak’ta askeri helikopter düştü: 5 ölü | Video 29.07.2021 | 11:59
06:04
00:50
Boris Johnson'ın şemsiye ile imtihanı güldürdü | Video 29.07.2021 | 11:04
00:30
ABD'de 8.2'lik deprem! Tsunami alarmı verildi. İşte ilk görüntüler | Video 29.07.2021 | 10:37
00:22
ABD’de 8.2 şiddetinde büyük deprem! Tsunami alarmı verildi | Video 29.07.2021 | 10:32
10:14
02:08
Endonezya'da yanardağ patladı | Video 28.07.2021 | 16:35
03:44
ABD Dışişleri Bakanı Blinken’den Hindistan’a ilk resmi ziyaret | Video 28.07.2021 | 16:23
01:45
00:56
İsrail Parlamentosu'nda Milletvekili Ben-Gvir'i yaka paça kovuldu | Video 28.07.2021 | 09:10
Pakistan'da polis aracına düzenlenen el bombalı saldırıda 1 polis hayatını kaybederken, 2 polis de yaralandı.
Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletine bağlı Peşaver kentinde henüz kimliği tespit edilemeyen saldırganlar, park halindeki polis aracını hedef aldı. El bombasıyla düzenlenen saldırıda sürücü koltuğundaki polis hayatını kaybederken, 2 polis de yaralandı. Olay yerine gelen sivil savunma ekipleri, yaralıları Peşaver kentindeki Hayatabad Tıp Kompleksi'ne kaldırdı. Patlamanın ardından saldırganların kaçtığını açıklayan polis, geniş çaplı soruşturma başlatıldığını duyurdu.