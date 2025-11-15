Paris’te alarm: Tren garında bıçaklı saldırgan vurularak durduruldu
15.11.2025 | 10:08
Paris’teki Montparnasse Garı’nda elinde bıçakla tehditler savuran bir kişi polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildi. Aile içi şiddet suçlarından sabıkalı olduğu belirlenen 44 yaşındaki saldırganın, eşine ve çocuklarına yönelik tehditlerde bulunduğu öğrenildi. Olayda bir yolcu da seken kurşunla hafif şekilde yaralandı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:15
Paris’te alarm: Tren garında bıçaklı saldırgan vurularak durduruldu 15.11.2025 | 10:08
00:09
Zelenskiy: "Rusya'daki hedefler gece boyu Uzun Neptün füzeleriyle vuruldu" 14.11.2025 | 15:20
02:03
Irak'taki genel seçimi Başbakan Muhammed es-Sudani kazandı | Video 13.11.2025 | 13:11
00:19
Güney Kore'de araç pazara daldı: 2 ölü, 18 yaralı | Video 13.11.2025 | 13:11
08:09
Türkevi'nde uluslararası misafirlere Türk kahvesi tanıtımı yapıldı | Video 13.11.2025 | 11:32
00:52
Trump ile Suriye Devlet Başkanı eş-Şara arasında esprili sohbet | Video 13.11.2025 | 09:09
04:25
01:00
Pakistan’da patlama: 12 ölü, 27 yaralı | Video 11.11.2025 | 16:15
01:59
Hindistan’daki patlamada can kaybı 13’e yükseldi | Video 11.11.2025 | 13:46
01:10
00:35
00:41
04:11
Filipinler'i vuran Süper Tayfun'da can kaybı 4'e yükseldi | Video 10.11.2025 | 16:15
00:19
03:01
02:30
Brezilya’nın Parana eyaletini kasırga vurdu: 6 ölü, 437 yaralı | Video 09.11.2025 | 09:11
01:02
Endonezya'da camide cuma namazı sırasında patlama: 54 yaralı | Video 07.11.2025 | 13:59
00:15
00:52
Filipinler'i vuran Kalmaegi Tayfunu'nda ölü sayısı 114'e yükseldi | Video 06.11.2025 | 13:44