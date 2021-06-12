Video Dünya Paris'te binlerce gencin katıldığı skandal partiyi polis göz yaşartıcı gazla dağıttı

Paris'te binlerce gencin katıldığı skandal partiyi polis göz yaşartıcı gazla dağıttı

Paris'te binlerce gencin katıldığı skandal partiyi polis göz yaşartıcı gazla dağıttı
12.06.2021 | 09:12

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Fransa'nın başkenti Paris'te binlerce gencin katıldığı ve maske mesafe kurallarına uyumayan çılgın görüntülerin yaşandığı bir parti yapılduı! Maske, sosyal mesafe gibi ölümcül kronavirüs salgını tedbirlerine uyulmadığı görülen skandal partiyi polis göz yaşartıcı gaz kullanarak dağıttı.

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