Pekin’de selde 11 kişi öldü, 27 kişi kayıp! | Video 01.08.2023 | 15:48 Çin’in başkenti Pekin’de devam eden şiddetli yağışlar nedeniyle 11 kişinin hayatını kaybettiği, 27 kişiden de haber alınamadığı açıklandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Çin'in doğu kesimini etkisi altına aldıktan sonra ülkenin kuzeyine doğru ilerleyen Doksuri Tayfunu, başkent Pekin'de hafta sonundan bu yana şiddetli yağışlara yol açtı. Dün bir nehirde 2 kişinin cesedine ulaşılan Pekin'de 9 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 11'e yükseldi. Hayatını kaybedenlerin 2'sinin kurtarma çalışmalarına katılan personel olduğu açıklandı. Kayıp durumdaki 27 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.Pekin, cumartesi gününden bu sabah saatlerine kadar ortalama 260 milimetre yağış aldı. Yağışlardan en çok 470,2 milimetre ile Mentougou bölgesi ve 414,6 milimetre ile Fangshan semti etkilendi. Şiddetli yağışın vurduğu Mentougou ve Fangshan'daki yollar sular altında kalırken, araçlar sel sularında sürüklendi. Fengtai semtinde ise bir köprü de yağışlar nedeniyle çöktü.Öte yandan Pekin'de 100'ün üzerinde dağlık yol ulaşıma kapatılırken, 127 binden fazla kişi evlerinden güvenli bölgelere tahliye edildi. Çin ordusuna bağlı birliklerin Fangshan semtinde selin vurduğu noktalara helikopterler kullanarak gıda, içme suyu ve acil yardım malzemeleri ulaştırdığı aktarıldı.Pekin'deki bazı metro hatları bugün tedbir amaçlı olarak kapatılırken, başkentteki iki havalimanından yapılacak yaklaşık 400 uçuşun da iptal edildiği belirtildi.Doksuri Tayfunu, Pekin'e komşu olan Hebei eyaleti ile Tianjin kentini de etkisini altına aldı. Hebei eyaletinin selle mücadele biriminden yapılan açıklamada, eyalete bağlı 87 ilçede yaşayan yaklaşık 850 bin kişinin tahliye edildiği kaydedildi. Yerel saatle 12.00 itibarıyla eyalette 9 kişinin öldüğü, kayıp 6 kişiyi arama çalışmalarının devam ettiği aktarıldı. Eyaletteki farklı nehirlerde 142 taşkının meydana geldiği belirtildi.Son yıllarda Çin'i etkisi altına alan en şiddetli tayfun olan Doksuri, geçen cuma günü ülkenin doğusundaki Fuijan eyaletine ulaşmıştı. Fujian'da yaşayan 560 bin üzerinde kişi evlerinden tahliye edilirken, tayfunun eyaletteki 2,7 milyon kişiyi etkilediği ve 2 milyar doların üzerinde doğrudan ekonomik kayba neden olduğu kaydedildi. Doksuri Tayfunu'nun etkisi hafiflerken, Khanun Tayfunu'nun yarın sabah Çin'in doğu kıyılarına ulaşması bekleniyor.