Video Dünya Ramazan ayının son cumasında 120 bin Müslüman Mescid-i Aksa'da saf tuttu | Video
Ramazan ayının son cumasında 120 bin Müslüman Mescid-i Aksa'da saf tuttu | Video

Ramazan ayının son cumasında 120 bin Müslüman Mescid-i Aksa'da saf tuttu | Video

05.04.2024 | 14:55

İşgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’da Ramazan ayının son cumasında 120 bin Müslüman birlikte namaz kıldı.

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İsrail ordusu Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdürürken, Doğu Kudüs ve Batı Şeria'daki Filistinliler, Ramazan ayının son cuma namazını kılmak için Mescid-i Aksa'ya akın etti. Binlerce Filistinli sabahın erken saatlerinden itibaren İsrail'in kurduğu askeri kontrol noktalarını geçerek Mescid-i Aksa'ya koştu. İsrail güçleri, Batı Şeria'dan gelenlerin Kudüs'e girişlerinde sıkı kısıtlamalar uygularken çok sayıda Filistinlinin Kudüs'e girişine izin vermedi. İsrail güçleri, Şam Kapısı yakınlarındaki Nablus Caddesi'nde ve Aslanlı Kapı civarında asker sayısını arttırdı. İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'ya girişine izin vermediği Filistinliler ise Cuma namazını Kudüs sokaklarında kıldı.

Kudüs İslami Vakıflar Dairesinden yapılan açıklamada, İsrail'in kısıtlamalarına rağmen 120 bin Müslümanın Ramazan ayının son Cuma namazını Mescid-i Aksa'da birlikte kıldığını açıkladı.

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