Video Dünya Rusya: “Kiev’deki hedeflere yönelik füze saldırılarının sayısı artacak” | Video
Rusya: “Kiev’deki hedeflere yönelik füze saldırılarının sayısı artacak” | Video

Rusya: “Kiev’deki hedeflere yönelik füze saldırılarının sayısı artacak” | Video

15.04.2022 | 12:20

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Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, "Rusya’da gerçekleştirilen terör nitelikli her türlü saldırı veya sabotaja yanıt olarak Kiev’deki hedeflere yönelik füze saldırılarının sayısı ve ölçeği artacak” dedi.

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Rusya'nın Ukrayna'da saldırıları sürerken, her iki ülke tarafından da operasyonların son durumuna ilişkin açıklamalar gelmeye devam ediyor. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rusya'nın Bryansk bölgesindeki Klimovo köyüne dün Ukrayna tarafından saldırı yapıldığı, bu gece misilleme olarak da Kiev'in vurulduğu duyurarak, "Mariupol kentinde, bir grup Rus askeri ve Donetsk Cumhuriyeti halk milislerinin birimleri, saldırı operasyonlarının bir sonucu olarak Ilyich Demir ve Çelik Fabrikalarını, Ukraynalı milliyetçilerden tamamen arındırdı. Bugün deniz tabanlı yüksek hassasiyetli uzun menzilli Kalibr füzeleri ile Kiev dolaylarındaki bir askeri tesis vuruldu. Zhulian makine yapım tesisi Vizar'a yapılan saldırı sonucunda, uzun menzilli ve orta menzilli uçaksavar füze sistemlerinin yanı sıra gemisavar füzeleri üretimi atölyeleri imha edildi. Rusya'da gerçekleştirilen terör nitelikli her türlü saldırı veya sabotaja yanıt olarak Kiev'deki hedeflere yönelik füze saldırılarının sayısı ve ölçeği artacak" ifadelerini kullandı.
Konaşenkov, Rus topraklarındaki Klimovo köyüne saldırı yapan helikopterlerden birinin de S-400 hava savunma sistemleri tarafından vurulduğunu duyurarak, "Çernihiv Bölgesi'ndeki Gorodnya köyü yakınlarında Rus hava savunma sistemleri, hava üssünde dönmekte olan ve Rusya'daki Klimovo köyü sakinlerine saldıran Mİ-8 Ukrayna helikopteri, S-400 Hava Savunma Sistemleri tarafından düşürüldü. Ukrayna Hava Kuvvetlerine ait bir Su-27 savaş uçağı da Harkov kentinin Lozovaya köyü yakınlarında düşürüldü. Ayrıca Ukrayna'ya ait 8 insansız hava aracı da Rus savunma sistemleri tarafından düşürüldü" dedi.

Operasyonlarda Rusya'nın stratejik füzeler ile hedefleri vurmaya devam ettiğinden bahseden Konaşenkov, "Gece boyunca yüksek hassasiyetli havadan fırlatılan füzeler, 7 düşman hedefini vurdu. 20'ye kadar zırhlı araç ve 50'ye yakın Ukraynalı milliyetçi oluşumu, Toçka-U füze sistemleri geçici dağıtım noktası, Ukrayna askeri teçhizat alanı ve roket, topçu silahları ve yakıt alanları imha edildi. Rus birlikleri tarafından 13 askeri tesisin imha edildi. Ukrayna'ya ait 132 uçak, 105 helikopter, 245 uçaksavar füze sistemi, 456 insansız hava aracı, 2 bin 213 tank ve diğer zırhlı savaş aracı, 249 çoklu roketatar, 966 saha topçu silahları ve havanların yanı sıra 2 bin 110 adet özel askeri araç yok edildi ve 30 Polonyalı paralı asker öldürüldü " şeklinde konuştu.

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