Video Dünya Rusya'da petrol tesisinde yangın | Video
Rusya'da petrol tesisinde yangın | Video

Rusya'da petrol tesisinde yangın | Video

04.05.2023 | 12:16

Rusya'nın Krasnodar bölgesindeki bir petrol tesisinde yangın çıktı. Can kaybı olmazken, yangının insansız hava aracı (İHA) saldırısı sonucu çıktığı belirtiliyor.

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Rusya'nın güneyindeki Krasnodar bölgesindeki Ilsky petrol tesisinde gece saatlerinde yangın çıktı. Krasnodar Valisi Veniamin Kondradyev sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, tanklardan birinin alev aldığını, yangının 400 metrekarelik bir alanda etkili olduğunu belirtti. Kondradyev yangında can kaybı olmadığını aktardı. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı ekipleri alevleri diğer tanklara sıçramadan kontrol altına almayı başardı. Yangın yerel saatle 05.30 sıralarında tamamen söndürüldü.

"YANGIN, İHA SALDIRISI SONUCU ÇIKTI"
Rus medyasının yerel acil servis kurumundan bir kaynağa dayandırdığı haberde, yangının rafineriye insansız hava aracı (İHA) ile gerçekleştirilen saldırı sonrası çıktığı belirtildi.

PETROL TESİSLERİNDE ART ARDA YANGINLAR
Öte yandan dün Krasnodar bölgesindeki Volna köyünde bulunan bir petrol depolama tesisi de alevlere teslim olmuştu. Krasnodar Valisi Kondratyev yangının nedenine yönelik bilgi paylaşmamıştı. Geçtiğimiz cumartesi günü ise Kırım Yarımadasındaki liman kenti Sivastopol'de bulunan bir petrol depolama tesisinde yangın çıkmıştı. Sivastopol Valisi Mihail Razvozhayev ilk bilgilere göre tesise insansız hava aracı (İHA) ile saldırı gerçekleştirildiğini, 4 tankın hasar gördüğünü belirtmişti.

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