Rusya'da petrol tesisinde yangın | Video 04.05.2023 | 12:16 Rusya'nın Krasnodar bölgesindeki bir petrol tesisinde yangın çıktı. Can kaybı olmazken, yangının insansız hava aracı (İHA) saldırısı sonucu çıktığı belirtiliyor. VİDEO DEVAM EDİYOR

Rusya'nın güneyindeki Krasnodar bölgesindeki Ilsky petrol tesisinde gece saatlerinde yangın çıktı. Krasnodar Valisi Veniamin Kondradyev sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, tanklardan birinin alev aldığını, yangının 400 metrekarelik bir alanda etkili olduğunu belirtti. Kondradyev yangında can kaybı olmadığını aktardı. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı ekipleri alevleri diğer tanklara sıçramadan kontrol altına almayı başardı. Yangın yerel saatle 05.30 sıralarında tamamen söndürüldü.Rus medyasının yerel acil servis kurumundan bir kaynağa dayandırdığı haberde, yangının rafineriye insansız hava aracı (İHA) ile gerçekleştirilen saldırı sonrası çıktığı belirtildi.Öte yandan dün Krasnodar bölgesindeki Volna köyünde bulunan bir petrol depolama tesisi de alevlere teslim olmuştu. Krasnodar Valisi Kondratyev yangının nedenine yönelik bilgi paylaşmamıştı. Geçtiğimiz cumartesi günü ise Kırım Yarımadasındaki liman kenti Sivastopol'de bulunan bir petrol depolama tesisinde yangın çıkmıştı. Sivastopol Valisi Mihail Razvozhayev ilk bilgilere göre tesise insansız hava aracı (İHA) ile saldırı gerçekleştirildiğini, 4 tankın hasar gördüğünü belirtmişti.