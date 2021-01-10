Rusya’da yasadışı huzurevinde yangın: 7 ölü | Video
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Rusya’da yasadışı işletildiği ifade edilen bir huzurevinde nedeni bilinmeyen sebeplerle çıkan yangında 7 kişi dumandan zehirlenerek yaşamını yitirdi.
Yangın, Rusya'nın Tümen kentinde yasadışı işletildiği belirlenen bir huzurevinde çıktı. Rus medyası, 7 kişinin dumandan zehirlenerek yaşamını yitirdiğini, 3 kişinin ise tahliye edildiğini duyurdu. Rusya Soruşturma Komitesi'nden yapılan açıklamada, yangının çıkış nedenine ilişkin incelemelerin sürdüğü ve cezai soruşturma başlatıldığı ifade edildi.