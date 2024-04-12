Video Dünya Rusya’daki Ural Nehri’nde su seviyesi 11 metreyi aştı | Video
Rusya’daki Ural Nehri’nde su seviyesi 11 metreyi aştı | Video

Rusya’daki Ural Nehri’nde su seviyesi 11 metreyi aştı | Video

12.04.2024 | 12:39

Rusya’nın Orenburg kentinden geçen Ural Nehri’nde su seviyesi 11 metreyi geçti. Sular altında kalan evler, havadan görüntülendi.

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Rusya'nın Orenburg bölgesine bağlı Orenburg kentinden geçen Ural Nehri'nin taşması sonucu yaşanan sel felaketinin etkileri sürüyor. Orenburg Belediyesinden yapılan açıklamada, nehrin kentten geçen bölümünde su seviyesinin 11 metreyi aştığı belirtildi. Şehirde tahliyelerin devam ettiği, son 24 saatte 9'u çocuk 88 kişinin güvenli bölgelere taşındığı aktarıldı. Orenburg'da su seviyesinin bugün zirve noktaya ulaşmasının, iki gün sonra ise düşmesinin beklediği ifade edildi. Kentte sular altında kalan evler, havadan görüntülendi.

BÖLGE GENELİNDE 11 BİNDEN FAZLA EV SULAR ALTINDA
Orenburg bölgesel hükümetinden yapılan açıklamada ise toplam 67 yerleşim yerinde 11 binden fazla evin sular altında kaldığı duyuruldu. Toplam 2 bin 94'ü çocuk olmak üzere 10 bin 739 kişinin de tahliye edildiği kaydedildi. Orenburg bölgesinde yer alan ve Ural Nehrindeki barajın patlaması sonucu sular altında kalan Orsk kentinde ise sular çekilmeye devam ettiği ifade edildi.

KURGAN'DA SU SEVİYESİ YÜKSELİYOR
Su seviyesinin yükseldiği bir diğer bölge Kurgan'da ise 6 binden fazla kişi tahliye edildi. Tümen bölgesindeki iki nehirde de su seviyesinin önümüzdeki günlerde zirveye ulaşacağı belirtildi.

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