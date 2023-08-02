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Senegal’de otobüse molotof kokteylli saldırı: 2 ölü | Video

Senegal’de otobüse molotof kokteylli saldırı: 2 ölü | Video

02.08.2023 | 13:37

Senegal’in başkenti Dakar’d a7 kişilik bir grubun yolcu otobüsüne molotof kokteyli ile saldırması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

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Senegal'in başkenti Dakar'da 7 kişilik bir grup yolcu otobüsüne molotof kokteylli saldırı düzenledi. Saldırı sonucu otobüste çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybederken 5 kişi de yaralandı. Senegal İçişleri Bakanı Antoine Felix Abdoulaye Diome saldırılara ilişkin, "Senegallileri taşıyan bir otobüse molotof kokteyli atmak ne büyük suç, ne insanlık dışı bir hareket. Jandarma ve itfaiyeden kapüşonlu 7 kişinin otobüsü ele geçirdiğine dair bilgilendirildik. Saldırganlar ayrıca yolcuların paralarını ve cep telefonlarını çaldı" dedi.

Senegal'deki muhalif lider Ousmane Sonko'nun tutuklanmasının ardından ülkede çıkan protestolar nedeniyle düzenlendiği düşünülen saldırıyla ilgili Bakan Diome, saldırının protestolarda bağlantılı olmadığını söyleyerek olayı "terör saldırısı" olarak nitelendirdi. Diome, saldırganların en kısa sürede yakalanacağını kaydetti. Yolcu otobüsünün sürücüsü Abdoulaye Doup da bir grup kapüşonlu gencin otobüsün etrafını sarmaladığını ve bir molotof kokteyli attığını söyledi.

Senegal'de muhalif lider Ousmane Sonko'nun gözaltına alınmasıyla ülkede başlayan protestolarda birkaç kez toplu taşıma araçlarına yönelik saldırılar düzenlenmişti. Protestolar nedeniyle ülkede 16 kişi hayatını kaybetmişti.

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