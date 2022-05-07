Sibirya'daki orman yangınları evlere sıçradı: 5 kişi öldü, yaklaşık 200 ev küle döndü! | Video
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Rusya’nın Krasnoyarsk bölgesinde devam eden orman yangınlarının yerleşim yerlerine ulaşması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti. Yaklaşık 200 ev de alevlere teslim olurken, bölgede olağanüstü hal ilan edildi.
YANGIN BAŞKA BÖLGELERDE DE ETKİLİ OLUYOR
Krasnoyarsk haricinde diğer bölgelerde de orman yangınları devam ediyor. Sibirya'nın Ural Dağları bölgesinde bulunan Hakasya'da da 21 ayrı noktada devam eden yangınlarda şu ana kadar 225 hektarlık alanın yandığı, 531 tarım arazisi ve 30 köy evinin alevlerde zarar gördüğü açıklandı. Orman yangınlarına 430 personel ve 100 yangın söndürme aracı ile müdahale edildiği belirtildi.
Yine Sibirya'nın Ural bölgesine bağlı Kurgan'da da orman yangınları sürüyor. Yangın söndürme helikopterleri, bin 270 kişi ve 200 yangın söndürme aracı ile alevlerle mücadele devam ediyor. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Krasnoyarsk, Hakasya ve Kurgan bölgelerindeki yangınlara müdahale için ek kuvvet ve yangın söndürme araçları takviye edileceğini duyurdu.