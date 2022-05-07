Video Dünya Sibirya'daki orman yangınları evlere sıçradı: 5 kişi öldü, yaklaşık 200 ev küle döndü! | Video
Sibirya'daki orman yangınları evlere sıçradı: 5 kişi öldü, yaklaşık 200 ev küle döndü! | Video

Sibirya'daki orman yangınları evlere sıçradı: 5 kişi öldü, yaklaşık 200 ev küle döndü! | Video

07.05.2022 | 14:56

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Sibirya’daki orman yangınları evlere sıçradı: 5 kişi öldü, yaklaşık 200 ev küle döndü! | Video 01:41
Sibirya'daki orman yangınları evlere sıçradı: 5 kişi öldü, yaklaşık 200 ev küle döndü! | Video 07.05.2022 | 14:56
Çin’de çöken 8 katlı binada can kaybı 53’e ulaştı | Video 00:17
Çin’de çöken 8 katlı binada can kaybı 53’e ulaştı | Video 06.05.2022 | 15:11
Uçakta feci dayak kamerada! Ellerinden pilot kurtardı | Video 00:45
Uçakta feci dayak kamerada! Ellerinden pilot kurtardı | Video 06.05.2022 | 13:48
Ünlü BBC spikerinin canlı yayında zor anları | Video 00:28
Ünlü BBC spikerinin canlı yayında zor anları | Video 06.05.2022 | 12:50
Rus ordusu, 9 Mayıs Zafer Günü provası yaptı | Video 01:43
Rus ordusu, 9 Mayıs Zafer Günü provası yaptı | Video 06.05.2022 | 11:18
Kansas’taki hortum felaketinin yeni görüntüsü ortaya çıktı | Video 00:52
Kansas'taki hortum felaketinin yeni görüntüsü ortaya çıktı | Video 06.05.2022 | 11:06
ABD’deki hortum felaketinin yeni görüntüsü ortaya çıktı | Video 00:52
ABD'deki hortum felaketinin yeni görüntüsü ortaya çıktı | Video 06.05.2022 | 10:57
İsrail’de iki saldırgan silah ve baltayla yoldan geçenlere saldırdı: 3 ölü, 4 yaralı | Video 01:10
İsrail’de iki saldırgan silah ve baltayla yoldan geçenlere saldırdı: 3 ölü, 4 yaralı | Video 06.05.2022 | 08:20
Meksika’da şiddetli yağış sele neden oldu | Video 01:40
Meksika’da şiddetli yağış sele neden oldu | Video 06.05.2022 | 08:20
Rusya, Azovstal fabrikasını vurmaya devam ediyor | Video 00:32
Rusya, Azovstal fabrikasını vurmaya devam ediyor | Video 06.05.2022 | 08:20
Afganistan’da sel felaketi: 22 ölü, 40 yaralı | Video 01:38
Afganistan’da sel felaketi: 22 ölü, 40 yaralı | Video 05.05.2022 | 16:48
Hindistan’da buldozer lastiği şişilirken patladı: 2 ölü | Video 00:26
Hindistan’da buldozer lastiği şişilirken patladı: 2 ölü | Video 05.05.2022 | 11:52
Rusya’da kimyasal madde tankerinde yangın | Video 01:52
Rusya’da kimyasal madde tankerinde yangın | Video 04.05.2022 | 15:20
AB, Rusya’dan petrol alımını durduracak | Video 04:04
AB, Rusya’dan petrol alımını durduracak | Video 04.05.2022 | 13:40
Rus ordusu Lviv’de elektrik trafo merkezlerini hedef aldı | Video 00:55
Rus ordusu Lviv’de elektrik trafo merkezlerini hedef aldı | Video 04.05.2022 | 08:46
Ukrayna’da katliam gibi trafik kazası: 16 ölü, 6 yaralı | Video 00:30
Ukrayna’da katliam gibi trafik kazası: 16 ölü, 6 yaralı | Video 04.05.2022 | 08:46
Rusya Ukrayna’da kömür fabrikasını vurdu: 10 ölü, 15 yaralı | Video 00:19
Rusya Ukrayna’da kömür fabrikasını vurdu: 10 ölü, 15 yaralı | Video 04.05.2022 | 08:46
Rus kuşatması altındaki Azovstal fabrikasından tahliye edilen siviller Zaporijya’ya ulaştı | Video 01:05
Rus kuşatması altındaki Azovstal fabrikasından tahliye edilen siviller Zaporijya’ya ulaştı | Video 04.05.2022 | 08:46
Rus mayını nedeniyle bacaklarını kaybeden hemşire hastanede evlendi | Video 01:20
Rus mayını nedeniyle bacaklarını kaybeden hemşire hastanede evlendi | Video 03.05.2022 | 14:48
Nükleer savaş kapıda mı? Putin’in Kıyamet uçağı Rusya semalarında | Video 00:53
Nükleer savaş kapıda mı? Putin'in "Kıyamet uçağı" Rusya semalarında | Video 03.05.2022 | 14:30

Rusya’nın Krasnoyarsk bölgesinde devam eden orman yangınlarının yerleşim yerlerine ulaşması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti. Yaklaşık 200 ev de alevlere teslim olurken, bölgede olağanüstü hal ilan edildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Rusya'nın Sibirya bölgesinde devam eden orman yangınları söndürülemiyor. Sibirya'ya bağlı Krasnoyarsk bölgesi başta olmak üzere farklı noktalardaki orman yangınları, tüm müdahalelere rağmen yerleşim yerlerine sıçradı. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Krasnoyarsk bölgesine bağlı Achinsky ilçesindeki 16 yerleşim alanına yayılan yangınlar nedeniyle yaklaşık 200 evin alevlerin arasında kaldığı bildirildi. Aynı zamanda 1 okul ve ilçedeki bir kereste fabrikasının da tamamen küle döndüğü aktarıldı. Açıklamada, "Krasnoyarsk'taki orman yangınlarının söndürülmesi için 300 kişi ve 90'dan fazla ekipmanın yanı sıra yangın söndürme treni de operasyonlarda görev alıyor. Kuvvetli rüzgarlar nedeniyle yangınların söndürülmesi zorlaşmaktadır" denildi. Ayrıca bölgede olağanüstü hal ilan edildiği belirtilerek bazı köylerin de tahliye edilmesi için çalışmaların başlatıldığı öğrenildi. Yangınlarda şu ana kadar 5 kişinin hayatını kaybettiği açıklanırken, alevlerin yayıldığı alanların büyüklüğüne dair bir detay verilmedi.

YANGIN BAŞKA BÖLGELERDE DE ETKİLİ OLUYOR
Krasnoyarsk haricinde diğer bölgelerde de orman yangınları devam ediyor. Sibirya'nın Ural Dağları bölgesinde bulunan Hakasya'da da 21 ayrı noktada devam eden yangınlarda şu ana kadar 225 hektarlık alanın yandığı, 531 tarım arazisi ve 30 köy evinin alevlerde zarar gördüğü açıklandı. Orman yangınlarına 430 personel ve 100 yangın söndürme aracı ile müdahale edildiği belirtildi.

Yine Sibirya'nın Ural bölgesine bağlı Kurgan'da da orman yangınları sürüyor. Yangın söndürme helikopterleri, bin 270 kişi ve 200 yangın söndürme aracı ile alevlerle mücadele devam ediyor. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Krasnoyarsk, Hakasya ve Kurgan bölgelerindeki yangınlara müdahale için ek kuvvet ve yangın söndürme araçları takviye edileceğini duyurdu.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA