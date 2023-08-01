Video Dünya Sömürgeciliğe karşı ayaklandılar: Senegal’de Fransız bayrakları ateşe verildi | Video
Sömürgeciliğe karşı ayaklandılar: Senegal’de Fransız bayrakları ateşe verildi | Video

Sömürgeciliğe karşı ayaklandılar: Senegal’de Fransız bayrakları ateşe verildi | Video

01.08.2023 | 15:24

Afrika ülkesi Senegal'in başkenti Dakar'da göstericiler Fransız himayesindeki hükümete karşı sokaklara dökülerek Fransız bayrağını yaktı.

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