Sömürgeciliğe karşı ayaklandılar: Senegal’de Fransız bayrakları ateşe verildi | Video
Afrika ülkesi Senegal'in başkenti Dakar'da göstericiler Fransız himayesindeki hükümete karşı sokaklara dökülerek Fransız bayrağını yaktı.
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