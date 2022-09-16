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OTOMATİK OYNAT
01:19
SON DAKİKA! Çin’de telekomünikasyon binası alev alev yandı | Video 16.09.2022 | 14:49
04:13
Japonların geliştirdiği uçan bisiklet ABD'de görücüye çıktı | Video 16.09.2022 | 14:48
00:44
Hindistan'da iki bina çöktü: 12 ölü | Video 16.09.2022 | 11:56
01:30
İtalya’da fırtına: 7 ölü | Video 16.09.2022 | 11:56
00:44
Hindistan'da iki bina çöktü: 12 ölü | Video 16.09.2022 | 11:38
01:30
İtalya’da fırtına: 7 ölü | Video 16.09.2022 | 11:28
00:40
Meksika’da üniversite kampüsüne ayı girdi | Video 15.09.2022 | 23:08
03:07
Azerbaycan, Ermenistan ordusuna ait askeri birliği yok etti | Video 15.09.2022 | 21:23
00:30
00:49
Azerbaycan: "400 Ermeni askeri öldürüldü" | Video 15.09.2022 | 18:37
00:41
Kraliçe Elizabeth'in naaşı başında bekleyen asker bayıldı | Video 15.09.2022 | 12:41
07:07
Zelenskiy, Kiev'de trafik kazası geçirdi | Video 15.09.2022 | 10:29
08:25
04:33
Ürdün'de çöken binada can kaybı sayısı 9’a yükseldi | Video 14.09.2022 | 23:16
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Ermenistan'da Paşinyan karşıtları sokağa indi | Video 14.09.2022 | 22:02
01:25
Kraliçe 2. Elizabeth'in naaşı Westminster Hall'e getirildi | Video 14.09.2022 | 17:57
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Çin'de dağa bırakılan uyuşturucuyu narkotik köpeği buldu | Video 14.09.2022 | 16:18
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Hindistan'da minibüs şarampole yuvarlandı: 11 ölü, 25 yaralı | Video 14.09.2022 | 11:13
Çin’in Hunan eyaletindeki telekomünikasyon şirketi China Telecom binasında çıkan yangın tüm katları sardı.