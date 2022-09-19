SpaceX’in Falcon 9 roketi 54 Starlink uydusunu daha yörüngeye gönderdi | Video

ABD merkezli uzay taşımacılığı şirketi SpaceX, 5 günlük gecikmenin ardından 54 Starlink uydusunu daha Falcon 9 roketi ile yörüngeye fırlattı.

ABD merkezli uzay taşımacılığı şirketi SpaceX, 54 Starlink uydusunu daha Falcon 9 roketi ile başarılı bir şekilde yörüngeye gönderdi. Starlink 4-34 görevinde yer alan 60 metre yüksekliğindeki Falcon 9 roketi 5 günlük gecikmenin ardından, Florida'daki Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri Üssü'nden fırlatıldı. Falcon 9 roketinin üst bölümünün kalkıştan yaklaşık 15 dakika sonra Starlink uydularını yörüngeye sorunsuz bir şekilde ulaştırdığı öğrenildi. Son uçuş, SpaceX'in 180. fırlatması olarak kayıtlara geçerken, 2022 yılında tamamlanan görev sayısı da 42'ye ulaştı. Starlink 4-34 görevi çerçevesindeki fırlatma geçtiğimiz Salı gününden itibaren 5 gün boyunca olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelenmişti.

UZAY TAŞIMACILIĞININ MALİYETİNİ DÜŞÜRMEYİ HEDEFLİYOR

ABD'li milyarder iş insanı Elon Musk tarafından kurulan uzay taşımacılığı şirketi SpaceX, Falcon 9, Falcon Heavy, Starlink, Dragon Kargo, Starship gibi uzay misyonu araçlarını bünyesinde bulunduruyor. Şirketin, uzay taşımacılığının maliyetini düşürme hedefiyle kurulduğu biliniyor.