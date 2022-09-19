Video Dünya SpaceX’in Falcon 9 roketi 54 Starlink uydusunu daha yörüngeye gönderdi | Video
SpaceX’in Falcon 9 roketi 54 Starlink uydusunu daha yörüngeye gönderdi | Video

SpaceX’in Falcon 9 roketi 54 Starlink uydusunu daha yörüngeye gönderdi | Video

19.09.2022 | 12:42

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

SpaceX’in Falcon 9 roketi 54 Starlink uydusunu daha yörüngeye gönderdi | Video 04:20
SpaceX’in Falcon 9 roketi 54 Starlink uydusunu daha yörüngeye gönderdi | Video 19.09.2022 | 12:42
Filistinli çiftçi ağaç dikmek isterken arkeolojik keşif yaptı | Video 03:35
Filistinli çiftçi ağaç dikmek isterken arkeolojik keşif yaptı | Video 19.09.2022 | 12:42
Tayvan’daki 6.9’luk depremin bilançosu netleşiyor: 1 ölü, 79 yaralı | Video 02:41
Tayvan'daki 6.9'luk depremin bilançosu netleşiyor: 1 ölü, 79 yaralı | Video 19.09.2022 | 10:45
Meksika’da taşan nehir araçları denize sürükledi: 1 ölü | Video 02:36
Meksika’da taşan nehir araçları denize sürükledi: 1 ölü | Video 19.09.2022 | 09:11
Kraliçe II. Elizabeth’in anısına İngiltere’deki ünlü yapılar mora büründü | Video 02:55
Kraliçe II. Elizabeth'in anısına İngiltere'deki ünlü yapılar mora büründü | Video 19.09.2022 | 09:05
Ermeni provokatörlerden Azerbaycan’ın Paris Büyükelçiliğine alçak saldırı | Video 01:16
Ermeni provokatörlerden Azerbaycan'ın Paris Büyükelçiliğine alçak saldırı | Video 18.09.2022 | 21:48
Tayvan’da otoparkta yangın: 25 araç küle döndü | Video 01:13
Tayvan’da otoparkta yangın: 25 araç küle döndü | Video 18.09.2022 | 16:43
Japonya’da tren istasyonlarını su bastı | Video 00:33
Japonya'da tren istasyonlarını su bastı | Video 18.09.2022 | 15:04
Tayvan’da 6.9 büyüklüğünde deprem | Video 01:07
Tayvan’da 6.9 büyüklüğünde deprem | Video 18.09.2022 | 11:36
Nanmadol Tayfunu Japonya’da hayatı felç etti | Video 03:44
Nanmadol Tayfunu Japonya’da hayatı felç etti | Video 18.09.2022 | 10:58
Hindistan’da otobüs nehre düştü: 7 ölü, 22 yaralı | Video 02:07
Hindistan'da otobüs nehre düştü: 7 ölü, 22 yaralı | Video 17.09.2022 | 23:18
Nepal’de sel ve toprak kayması: 17 ölü | Video 00:35
Nepal'de sel ve toprak kayması: 17 ölü | Video 17.09.2022 | 20:56
İngiltere Kralı 3. Charles’a protesto! Biz evlerimizi ısıtmak için çabalarken... | Video 00:09
İngiltere Kralı 3. Charles'a protesto! "Biz evlerimizi ısıtmak için çabalarken..." | Video 17.09.2022 | 15:11
Azerbaycan askerleri yaralanan Ermeni askere ilk yardımda bulundu | Video 01:30
Azerbaycan askerleri yaralanan Ermeni askere ilk yardımda bulundu | Video 16.09.2022 | 15:39
SON DAKİKA! Çin’de telekomünikasyon binası alev alev yandı | Video 01:19
SON DAKİKA! Çin’de telekomünikasyon binası alev alev yandı | Video 16.09.2022 | 14:49
Japonların geliştirdiği uçan bisiklet ABD’de görücüye çıktı | Video 04:13
Japonların geliştirdiği uçan bisiklet ABD'de görücüye çıktı | Video 16.09.2022 | 14:48
Hindistan’da iki bina çöktü: 12 ölü | Video 00:44
Hindistan'da iki bina çöktü: 12 ölü | Video 16.09.2022 | 11:56
İtalya’da fırtına: 7 ölü | Video 01:30
İtalya’da fırtına: 7 ölü | Video 16.09.2022 | 11:56
Hindistan’da iki bina çöktü: 12 ölü | Video 00:44
Hindistan'da iki bina çöktü: 12 ölü | Video 16.09.2022 | 11:38
İtalya’da fırtına: 7 ölü | Video 01:30
İtalya’da fırtına: 7 ölü | Video 16.09.2022 | 11:28

ABD merkezli uzay taşımacılığı şirketi SpaceX, 5 günlük gecikmenin ardından 54 Starlink uydusunu daha Falcon 9 roketi ile yörüngeye fırlattı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

ABD merkezli uzay taşımacılığı şirketi SpaceX, 54 Starlink uydusunu daha Falcon 9 roketi ile başarılı bir şekilde yörüngeye gönderdi. Starlink 4-34 görevinde yer alan 60 metre yüksekliğindeki Falcon 9 roketi 5 günlük gecikmenin ardından, Florida'daki Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri Üssü'nden fırlatıldı. Falcon 9 roketinin üst bölümünün kalkıştan yaklaşık 15 dakika sonra Starlink uydularını yörüngeye sorunsuz bir şekilde ulaştırdığı öğrenildi. Son uçuş, SpaceX'in 180. fırlatması olarak kayıtlara geçerken, 2022 yılında tamamlanan görev sayısı da 42'ye ulaştı. Starlink 4-34 görevi çerçevesindeki fırlatma geçtiğimiz Salı gününden itibaren 5 gün boyunca olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelenmişti.

UZAY TAŞIMACILIĞININ MALİYETİNİ DÜŞÜRMEYİ HEDEFLİYOR
ABD'li milyarder iş insanı Elon Musk tarafından kurulan uzay taşımacılığı şirketi SpaceX, Falcon 9, Falcon Heavy, Starlink, Dragon Kargo, Starship gibi uzay misyonu araçlarını bünyesinde bulunduruyor. Şirketin, uzay taşımacılığının maliyetini düşürme hedefiyle kurulduğu biliniyor.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA