Sudan'dan Türkiye'ye destek mesajı | Video 13.02.2023 | 12:28 Sudan'da iktidarda bulunan Egemenlik Konseyi'nin Başkan Yardımcısı Mohamed Hamdan Dagalo, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İsmail Çobanoğlu ile görüşerek, Türkiye'ye destek mesajı verdi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Türkiye'ye destek mesajları gelmeye devam ediyor. Sudan'da iktidarda bulunan Egemenlik Konseyi'nin Başkan Yardımcısı Mohamed Hamdan Dagalo, Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İsmail Çobanoğlu ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından basın açıklamasında bulunan Çobanoğlu, Dagalo'nun Türkiye'deki depremde hayatını kaybedenler için taziyelerini ilettiğini söyledi.

Sudan'ın depremzedeler için sığınak malzemesi sağlayacağını da belirten Çobanoğlu, "Kendisi, Türklere desteğini ve sempatisini iletti. Sudan, depremden etkilenenler için destek ve insani yardım sağlıyor. Bunların içinde barınma malzemeleri olan çadırlar ve battaniyeler bulunuyor. Bu destekler silahlı kuvvetler tarafından, Türkiye ile oluşturulan hava köprüsü ile taşınıyor" ifadelerini kullandı. Çobanoğlu, Sudan'ın desteğinden dolayı da Dagalo'ya teşekkür etti.