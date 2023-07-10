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Tayland'da üst yol inşaatı çöktü: 2 ölü, 13 yaralı | Video

Tayland'da üst yol inşaatı çöktü: 2 ölü, 13 yaralı | Video

10.07.2023 | 23:14

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta inşaatı devam eden 500 metrelik blok halindeki üst otoyolun çökmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi de yaralandı.

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