Tunus'ta neler yaşanıyor? Darbenin arkasında kim var? Gannuşi'nin kızı Yüsra Gannuşi A Haber'de | Video

Tunus'ta darbe girişiminin ardından neler yaşanıyor, darbe girişimine halkın tepkisi ne? Bundan sonra neler yaşanacak? Tunus'u nasıl bir süreç bekliyor? Gannuşi'nin kızı Nahda Partisi Sözcüsü Dr. Yüsra Gannuşi A Haber'de son durumu anlattı.