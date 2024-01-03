Video Dünya Ukrayna’dan Rusya’ya füze saldırısı | Video
Ukrayna’dan Rusya’ya füze saldırısı | Video

Ukrayna’dan Rusya’ya füze saldırısı | Video

03.01.2024 | 14:50

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna tarafından Rusya’nın Belgorod bölgesine fırlatılan 12 füzenin düşürüldüğünü duyurdu.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Rusya ve Ukrayna karşılıklı olarak hava saldırılarını yoğunlaştırdı. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Ukrayna bir kez daha Rusya'nın sınırdaki Belgorod bölgesini hedef aldı. Yapılan açıklamada, sabah saatlerinde Ukrayna tarafından fırlatılan 12 füzenin hava savunma sistemi tarafından düşürüldüğü belirtildi.

Öte yandan, Belgorod Bölge Valisi Vyacheslav Gladkov yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın Belgorod'a dün akşam saatlerinde düzenlediği saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 kişinin yaralandığını ifade etti.

SİVASTOPOL'A SALDIRI ÖNLENDİ
Rusya, Ukrayna'nın Kırım yarımadasındaki Sivastopol kentine de füze saldırısı düzenlediğini duyurdu. Rusya'nın Sivastopol Valisi Mihail Razvojayev yaptığı açıklamada, Ukrayna'ya ait bir füzenin düşürüldüğünü, maddi hasar ve can kaybı olmadığını söyledi. Razvojayev, bölgedeki durumun yetkililerin kontrolü altında olduğunu belirtti.

UKRAYNA'YA YOĞUN HAVA SALDIRISI
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın 29 Aralık'tan bu yana 300 füze ve 200 insansız hava aracıyla saldırı düzenlediğini açıkladı. Geçtiğimiz hafta hava saldırılarını yoğunlaştıran Rusya'nın Cuma günü Ukrayna geneline füze ve insansız hava aracı ile düzenlediği saldırılarda 39 kişi hayatını kaybetmişti.

Cumartesi günü ise Ukrayna'nın Belgorod'a misilleme olarak düzenlediği füze saldırısında 25 kişi ölmüş, 100'den fazla kişi yaralanmıştı. Rusya'nın Ukrayna'nın Kiev ve Harkov bölgelerine dün düzenlediği saldırılarda da 5 kişi hayatını kaybetmiş, onlarca kişi yaralanmıştı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Ukrayna’dan Rusya’ya füze saldırısı | Video 01:00
Ukrayna’dan Rusya’ya füze saldırısı | Video 03.01.2024 | 14:50
Gazze’deki saldırılarda son 24 saatte 128 kişi öldü | Video 01:42
Gazze'deki saldırılarda son 24 saatte 128 kişi öldü | Video 03.01.2024 | 14:50
Hamas yöneticisi Salih El Aruri Beyrut’un güneyindeki patlamada öldü | Video 02:23
Hamas yöneticisi Salih El Aruri Beyrut’un güneyindeki patlamada öldü | Video 03.01.2024 | 06:03
Japonya’da alevlere teslim olan uçağın içinde yaşanan panik anları kamerada | Video 01:50
Japonya'da alevlere teslim olan uçağın içinde yaşanan panik anları kamerada | Video 02.01.2024 | 13:02
Tokyo Havalimanı’nda 2 uçak çarpıştı! Korkunç görüntüler... | Video 07:36
Tokyo Havalimanı'nda 2 uçak çarpıştı! Korkunç görüntüler... | Video 02.01.2024 | 12:46
İşte Tokyo’da yanan uçaktaki yolcuların tahliye anı | Video 01:19
İşte Tokyo'da yanan uçaktaki yolcuların tahliye anı | Video 02.01.2024 | 12:49
SON DAKİKA | Japonya’da yeni felaket: Uçakta dev patlama! | Video 16:42
SON DAKİKA | Japonya'da yeni felaket: Uçakta dev patlama! | Video 02.01.2024 | 12:25
Japon yayıncı 7,6’lık depreme böyle yakalandı! | Video 00:43
Japon yayıncı 7,6'lık depreme böyle yakalandı! | Video 02.01.2024 | 09:58
Japonya ordusu, 10 bin personelle deprem bölgesinde | Video 00:26
Japonya ordusu, 10 bin personelle deprem bölgesinde | Video 02.01.2024 | 09:52
Hindistan, uzaya gözlem uydusu fırlattı | Video 00:38
Hindistan, uzaya gözlem uydusu fırlattı | Video 01.01.2024 | 14:50
ABD yeni yıla konfetiler altında merhaba dedi | Video 04:00
ABD yeni yıla konfetiler altında merhaba dedi | Video 01.01.2024 | 12:13
Japonya 7.6 büyüklüğünde deprem! İşte ilk görüntüler | Video 03:45
Japonya 7.6 büyüklüğünde deprem! İşte ilk görüntüler | Video 01.01.2024 | 12:14
Japonya’da meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki deprem anı kamerada | Video 00:41
Japonya’da meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki deprem anı kamerada | Video 01.01.2024 | 11:24
Tokyo’da gençlerin gözdesi yavru köpekli kafeler | Video 05:29
Tokyo’da gençlerin gözdesi yavru köpekli kafeler | Video 01.01.2024 | 10:48
Fransa’da yeni yıl coşkusu | Video 03:43
Fransa’da yeni yıl coşkusu | Video 01.01.2024 | 10:47
Japonya’da 7.4 şiddetinde deprem! Tsunami alarmı verildi | Video 00:07
Japonya'da 7.4 şiddetinde deprem! Tsunami alarmı verildi | Video 01.01.2024 | 10:46
Saraybosna’da yeni yıl coşkusu | Video 02:24
Saraybosna'da yeni yıl coşkusu | Video 01.01.2024 | 08:34
Yeni Zelanda, 2024’e Merhaba dedi | Video 03:37
Yeni Zelanda, 2024’e "Merhaba" dedi | Video 31.12.2023 | 15:24
Ukrayna’nın Rusya’da düzenlediği füzeli saldırıda can kaybı 24’e yükseldi | Video 03:31
Ukrayna’nın Rusya’da düzenlediği füzeli saldırıda can kaybı 24’e yükseldi | Video 31.12.2023 | 15:24
İsrail, Maghazi Mülteci Kampı’na bomba yağdırdı: 18 ölü | Video 01:58
İsrail, Maghazi Mülteci Kampı’na bomba yağdırdı: 18 ölü | Video 31.12.2023 | 13:05

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA