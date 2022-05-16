Ünlü fenomenden şoke eden hareket! Araçların vızır vızır geçtiği sırada göğsünü açtı | Video
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İngiltere'nin Kent şehrinde yaşayan 27 yaşındaki sosyal medya fenomeni Billie Louise, köprünün üzerinde akılalmaz bir harekete imza attı. Sürücülerin aşağıdan vızır vızır geçtiği sırada göğsünü açan Louise hakkında, toplumsal ahlaka aykırı davranmak suçundan işlem başlatıldı.