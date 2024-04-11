Video Dünya Yağmurdan kaçan yarış atı, tren istasyonuna sığındı | Video
Yağmurdan kaçan yarış atı, tren istasyonuna sığındı | Video

Yağmurdan kaçan yarış atı, tren istasyonuna sığındı | Video

11.04.2024 | 09:29

Avustralya’da bir yarış atı, sağanak yağmurdan kaçarak tren istasyonuna sığındı. Yolcuların beklediği perona dalan at, sahibi gelip kendisini alıncaya kadar bir süre etrafta gezindi.

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