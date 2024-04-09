Yılın ilk Güneş tutulması gerçekleşti | Video

Bu yıl meydana gelecek iki Güneş tutulmasından ilki Meksika’da gerçekleşti. Tutulma, Meksika dışında ABD’nin doğu bölgeleri ve Kanada'nın güneydoğusunda görülebilecek. Tutulmanın bazı yerlerde 4 dakikadan fazla sürmesi beklenirken, tutulmayı izlemek için Meksikalılar sahil kasabası Mazatlan’da toplandı. Yılın ikinci ve son Güneş tutulması Türkiye'den de görülebilecek. NASA'ya göre Güneş tutulmaları 10 saniye ile yaklaşık 7 buçuk dakika arasında sürebiliyor.