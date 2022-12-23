Yunan spikerin 'KIZILELMA' hazımsızlığı! Ekranda görünce... | Video

Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı Kızılelma, Yunanistan’da hazımsızlık yarattı. Canlı yayın sırasında ekranlara gelen Kızılelma, Yunan spikeri susturdu. Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Kızılelma'nın incelendiği bir Yunan programında spikerin söyledikleri izleyenleri şaşırttı. Kızılelma'nın görüntülerinin yayınlandığı programda Yunan spiker kendisinin bir vatansever olduğunu belirterek, Kızılelma üzerine konuşmayı bitirmek istediğini söyledi. Yunan spiker konuşmasının devamında Tayfun füzesini de hatırlatarak bunlarla dalga geçmenin çok yanlış olduğunu ve Türklerin gelecek yıllarda teknolojisinin zirvesinde olacağını söyledi. İşte o anlar...