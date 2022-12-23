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OTOMATİK OYNAT
02:05
Yunan spikerin 'KIZILELMA' hazımsızlığı! Ekranda görünce... | Video 23.12.2022 | 11:46
01:36
Kerkük'te polis kontrol noktasına silahlı saldırı: 3 yaralı | Video 23.12.2022 | 09:31
11:49
NASA astronotları uzay yürüyüşüne çıktı | Video 23.12.2022 | 08:48
01:55
Havalimanında çocuklarını kaybeden kadın ortalığı birbirine kattı | Video 22.12.2022 | 15:28
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Kolombiya'da petrol tankı patladı: 1 ölü | Video 22.12.2022 | 10:08
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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ABD Kongresinde konuştu | Video 22.12.2022 | 09:00
05:27
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Rus ve Belarus askerlerinden ortak savaş tatbikatı | Video 21.12.2022 | 14:57
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Moda tutkunları Riyadda Mütezavi Moda Haftası’nda bir araya geldi | Video 21.12.2022 | 14:15
02:11
ABD'de 6.4'lük depremin bilançosu netleşiyor: 2 ölü, 12 yaralı | Video 21.12.2022 | 10:24
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Messi'ye Arjantin'de muhteşem karşılama! Şampiyon kupayla ülkeye indi... 20.12.2022 | 11:10
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Atina’da kafede silahlı saldırı: 2 ölü, 1 yaralı | Video 19.12.2022 | 14:11
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SON DAKİKA! Tayland Boğazı'nda donanma gemisi battı! 31 kayıp | Video 19.12.2022 | 09:33
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Tayland Boğazı'nda donanma gemisi battı: 31 kayıp! | Video 19.12.2022 | 09:30
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Rusya'da petrol ve doğal gaz tesisinde yangın | Video 19.12.2022 | 09:16
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Popocatepetl Yanardağı’nda son 24 saatte 12 patlama | Video 19.12.2022 | 09:09
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Afganistan’da yakıt tankeri tünelde patladı: 19 ölü, 32 yaralı | Video 18.12.2022 | 15:22
Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı Kızılelma, Yunanistan’da hazımsızlık yarattı. Canlı yayın sırasında ekranlara gelen Kızılelma, Yunan spikeri susturdu. Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Kızılelma'nın incelendiği bir Yunan programında spikerin söyledikleri izleyenleri şaşırttı. Kızılelma'nın görüntülerinin yayınlandığı programda Yunan spiker kendisinin bir vatansever olduğunu belirterek, Kızılelma üzerine konuşmayı bitirmek istediğini söyledi. Yunan spiker konuşmasının devamında Tayfun füzesini de hatırlatarak bunlarla dalga geçmenin çok yanlış olduğunu ve Türklerin gelecek yıllarda teknolojisinin zirvesinde olacağını söyledi. İşte o anlar...