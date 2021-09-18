Yunanistan'da skandal! Irkçı Yunan milletvekili göçmen çocukları fişledi

Göçmen karşıtı politikalarıyla bilinen Yunanistan’da yabancı düşmanlığı bitmek bilmiyor. Sık sık göçmenlere uyguladıkları insanlık dışı muameleleriyle eleştiri oklarının hedefine oturan Yunanistan’da bu kez de iktidar partisi, bir skandala imza attı.