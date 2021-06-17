Video Ekonomi 1983 Beyoğlu Çikolata&Kahve Kurucu Ortağı Seda Sezer Şahin "Biz de beyaz çikolataya kadar çikolatayı içebiliyorsunuz"

1983 Beyoğlu Çikolata&Kahve Kurucu Ortağı Seda Sezer Şahin "Biz de beyaz çikolataya kadar çikolatayı içebiliyorsunuz"

1983 Beyoğlu Çikolata&Kahve Kurucu Ortağı Seda Sezer Şahin
17.06.2021 | 16:21

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1983 Beyoğlu Çikolata&Kahve Kurucu Ortağı Seda Sezer Şahin Biz de beyaz çikolataya kadar çikolatayı içebiliyorsunuz 07:40
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1983 Beyoğlu Çikolata&Kahve Kurucu Ortağı Seda Sezer Şahin, mağazalarında "Sıcak çikolata istiyorum" diyerek sipariş veren misafirlerinin önlerine pek çok farklı seçenek sunulduğunu belirterek "Biz de ise beyaz çikolataya kadar çikolatayı içebiliyorsunuz" dedi.

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1983 Beyoğlu Çikolata&Kahve Kurucu Ortağı ve Akdeniz Girişimici İş Kadınları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Seda Sezer Şahin, 1983 Beyoğlu Çikolata&Kahve'nin mağazalarındaki hizmet ve ürün çeşitliliği ile farklılaştığını belirterek; amaçlarının Meşhur Beyoğlu Çikolatası'nı ve kendilerine ait reçeteleriyle hazırladıkları tatlıları daha fazla noktada misafirleri ile buluşturmak olduğunu söyledi.

1983 Beyoğlu Çikolata&Kahve Kurucu Ortağı ve Akdeniz Girişimici İş Kadınları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Seda Sezer Şahin, 1983 Beyoğlu Çikolata&Kahve'nin mağazalarındaki hizmet ve ürün çeşitliliği ile farklılaştığını belirterek; amaçlarının Meşhur Beyoğlu Çikolatası'nı ve kendilerine ait reçeteleriyle hazırladıkları tatlıları daha fazla noktada misafirleri ile buluşturmak olduğunu söyledi.

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