1983 Beyoğlu Çikolata&Kahve Kurucu Ortağı Seda Sezer Şahin "Biz de beyaz çikolataya kadar çikolatayı içebiliyorsunuz"

1983 Beyoğlu Çikolata&Kahve Kurucu Ortağı Seda Sezer Şahin, mağazalarında "Sıcak çikolata istiyorum" diyerek sipariş veren misafirlerinin önlerine pek çok farklı seçenek sunulduğunu belirterek "Biz de ise beyaz çikolataya kadar çikolatayı içebiliyorsunuz" dedi.

1983 Beyoğlu Çikolata&Kahve Kurucu Ortağı ve Akdeniz Girişimici İş Kadınları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Seda Sezer Şahin, 1983 Beyoğlu Çikolata&Kahve'nin mağazalarındaki hizmet ve ürün çeşitliliği ile farklılaştığını belirterek; amaçlarının Meşhur Beyoğlu Çikolatası'nı ve kendilerine ait reçeteleriyle hazırladıkları tatlıları daha fazla noktada misafirleri ile buluşturmak olduğunu söyledi.

1983 Beyoğlu Çikolata&Kahve Kurucu Ortağı ve Akdeniz Girişimici İş Kadınları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Seda Sezer Şahin, 1983 Beyoğlu Çikolata&Kahve'nin mağazalarındaki hizmet ve ürün çeşitliliği ile farklılaştığını belirterek; amaçlarının Meşhur Beyoğlu Çikolatası'nı ve kendilerine ait reçeteleriyle hazırladıkları tatlıları daha fazla noktada misafirleri ile buluşturmak olduğunu söyledi.