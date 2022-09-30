2. Türkiye Çiftçi Zirvesi 'Tarım Sigortaları ve Destek Kredileri' paneli! | Türkiye Sigorta Genel Müdürü Atilla Benli

Turkuvaz Medya Grubu’nun amiral gemisi Sabah Gazetesi tarafından Hazine ve Maliye Bakanlığı himayesinde düzenlenen 2. Türkiye Çiftçi Zirvesi 26 Eylül 2022, Pazartesi günü Turkuvaz Medya Merkezi’nde gerçekleşti. Türkiye Sigorta Genel Müdürü Atilla Benli "Türkiye sigorta olarak tarım sigortalarında açık ara lider bir firmayız. 2021 yılında 4.2 milyar olan Tarım Sigorta Yönetimi 2021 sonu itibarıyla 5 milyarı geçmiş bulunuyor. 5.2 milyara geldi. Türkiye Sigorta olarak da yaklaşık 3 milyarını biz yapıyoruz."