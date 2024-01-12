Video Ekonomi 2024 Emekli maaşları ne kadar olacak? Ek zam çalışması tamamlandı | Video
2024 Emekli maaşları ne kadar olacak? Ek zam çalışması tamamlandı | Video

2024 Emekli maaşları ne kadar olacak? Ek zam çalışması tamamlandı | Video

12.01.2024 | 15:22

Emekliye ek zam ile SSK ve Bağ-Kur en düşük emekli maaşı için Bakan Mehmet Şimşek ve Bakan Vedat Işıkhan'ın yaptığı çalışma tamamlandı. 2024 emekli maaşı zammı düzenlemeleri için artık gözler Kabine Toplantısı'nda. Refah payı hariç yüzde 37,57 olan emekli zammı ilave refah payı düzenlemesi yeniden artacak. Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? Emekli zammı için Meclis tarihi de belli oldu.

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