2024 Emekli maaşları ne kadar olacak? Ek zam çalışması tamamlandı | Video
Emekliye ek zam ile SSK ve Bağ-Kur en düşük emekli maaşı için Bakan Mehmet Şimşek ve Bakan Vedat Işıkhan'ın yaptığı çalışma tamamlandı. 2024 emekli maaşı zammı düzenlemeleri için artık gözler Kabine Toplantısı'nda. Refah payı hariç yüzde 37,57 olan emekli zammı ilave refah payı düzenlemesi yeniden artacak. Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? Emekli zammı için Meclis tarihi de belli oldu.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:34
2024 Emekli maaşları ne kadar olacak? Ek zam çalışması tamamlandı | Video 12.01.2024 | 15:22
04:32
KAAN uçuşa hazır! Geri sayım başladı | Video 12.01.2024 | 15:20
09:12
03:55
'KAAN' Gök Vatan'a damga vuracak! İlk uçuş için geri sayım başladı | Video 10.01.2024 | 14:33
03:16
Togg'un yeni modeli T10F, Las Vegas'ta görücüye çıktı | Video 10.01.2024 | 06:01
01:34
Bakan Özhaseki duyurdu "Malatya ayağa kalkacak" | Video 09.01.2024 | 16:36
07:18
03:14
TPAO 14 ilde petrol arayacak | Video 09.01.2024 | 14:43
03:11
02:33
06:55
03:36
05:15
01:37
05:15
06:42
05:04
SON DAKİKA! Memur ve emeklinin maaş zammı belli oldu | Video 03.01.2024 | 10:18
21:45
Sodexo avantaj Pluxee markasıyla yola devam ediyor 29.12.2023 | 09:23
08:26
02:00
İşte yeni kimlik, pasaport, ehliyet fiyatları | Video 28.12.2023 | 15:02