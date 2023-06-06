5 aylık fark kesinleşti! Temmuzda ek zam ne kadar olacak? Memur ve emekli maaşı ne kadar olacak? | Video
Milyonlarca vatandaşın gözü, temmuz ayında yapılması planlanan zamlara çevrildi. Yeni Meclis ve kabinenin ilk düzenlemeleri, ekonomi alanındaki bu başlıklarda yapması bekleniyor. Peki temmuz ayında yapılacak olan ek zamlar ne kadar olacak? Asgari ücret, memur maaşı, emekli maaşı ne kadar olacak?
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