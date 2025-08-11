8 yılda 5.7 milyon metrekare arsa sattı
Kuruluş felsefesinde sosyal fayda bulunan arsaVev, büyümesini sürdürüyor. Son yıllarda konuta erişimin zorlaşmasıyla birlikte yıldızı giderek parlayan şirketin inovatif gayrimenkul yatırımlarının temelini atan ekipleri, bugüne kadar 643 bin müşteri görüşmesi, 5.7 milyon metrekare arsa satışı ve 4.675 adet tapu sahipliği gerçekleştirdi. Hedeflerinin yurtdışına açılmak olduğunu söyleyen arsa- Vev Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Öztürk, kurdukları modeli ve hedeflerini SabahTV'de Ekonomi Editörü Feride Cem'e anlattı...
Sosyal faydayı odağına alan arsaVev tam olarak neyi amaçlıyor?
Evet arsaVev'in temelinde sosyal fayda var. Konut erişiminin imkânsız hale gelmesini, vatandaşlarımızın barınma ihtiyaçlarını karşılayamamasını dert edindik ve çözüm üretmek üzere yola çıktık. arsaVev, 2017 yılından beri süregelen, gayrimenkul alanında yaptığımız çalışmalarımızdan elde ettiğimiz tecrübe ile kuruldu. İnovatif gayrimenkul yatırımlarının temelini atan ekibimizle yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz.
Bu yapı içinde ne kadarlık bir ekosistemden söz ediyoruz?
arsaVev İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa gibi önemli lokasyonlarda 17 satış ofisi olan çalışanları, bayileri, emlakçıları ve iş ortakları ile 500'den fazla kişiyi barındıran bir ekosistem. PAYLI MÜLKİYET ÖNE ÇIKIYOR
Gayrimenkul sektöründe bir sıkışıklık yaşanıyor. Finansmana erişim ve dolayısıyla konuta erişim çok zor. Sizce bu sıkışıklığın çıkış yolu nedir?
Vatandaşlarımızın konut sahibi olamamasını dert edindik, onları konut ya da konutun ilk basamağı olan arsa sahibi yapma misyonuyla çalışıyoruz. Burada arsadan kat karşılığı konut, paylı mülkiyet öne çıkıyor.
Sektöre yeni bir soluk getiren Gayrimenkul Sertifikası için neler söylersiniz? Sektöre nasıl bir katkı sağlar bu gelişme?
Bunun gerçekten sektörümüze önemli bir dinamizm getireceğini düşünüyorum. Gayrimenkul Sertifikası, sektörün büyümesine ve yatırımın çeşitlenmesine olanak tanıyacaktır. Çok yerinde ve doğru bir hamle oldu.
Paylı gayrimenkul konusu vatandaşa ne gibi avantajlar sunuyor?
Çünkü daha ulaşılabilir, daha verimli, daha kârlı... Düşük maliyetli giriş imkânı sunduğu için vatandaş yüksek bütçeye gerek olmadan yatırım yapabilir. Portföy çeşitliliği ile vatandaş farklı bölgelerde ve segmentlerde mülk payı alarak riskini azaltabilir. Pasif gelir sayesinde kira gelirlerinden düzenli kazanç elde etme imkânı bulabilir. Öte yandan dijital yönetimle tüm süreci online platform üzerinden kolayca takip edebilir. En önemlisi 10 yıl sonra değer artışı ile mülk satışı ve kazanç elde edebilirsiniz.
Gayrimenkul sektöründe ilklere imza atıyorsunuz, bize bunlardan da biraz bahsedebilir misiniz?
Türkiye gayrimenkul sektöründe kalite standartlarını yükseltme misyonuyla hareket ediyoruz. Sektörde önemli bir yeri olan İNDER üyesiyiz... Hem sektör çalışanlarına, hem ürünlere hem de yatırımcılara değer katmayı hedefliyoruz. Eğitimin her konuda olduğu gibi gayrimenkulde de temelleri oluşturuyor. Bu inançla arsaVev Akademi'yi kurduk.
Biraz bu akademinin çalışmalarından bahseder misiniz?
arsaVev Akademi olarak Ankara Üniversitesi ile gerçekleştirdiğimiz iş birliğiyle ile yeni nesil uluslararası gayrimenkul deneyimlerini öğrenciler ve sektör profesyonelleriyle akademik bir platformda buluşturacak. Bu iş birliği, yalnızca sektöre nitelikli insan kaynağı kazandırmakla kalmayacak. Aynı zamanda sürdürülebilir kurum içi eğitimlerle gayrimenkul sektörünün gelişimini destekleyecek. arsaVev olarak bu yaklaşımımızla sadece kendi bünyesindeki çalışanların değil, Türkiye genelindeki gayrimenkul profesyonellerinin de uluslararası standartlarda bilgi ve becerilerle donatılmasına katkı sunmayı, akademik bilgi ile saha tecrübesini buluşturarak sektöre yeni bir soluk getirmeyi hedefliyoruz.
MÜŞTERİLERE OTELDE KONAKLAMA İMKANI
Eğitimin yanı sıra çalışanların kazanç olanaklarını geliştirmek için ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz?
Gayrimenkul sektörünün insan kaynağını zenginleştirmek için yaptığımız çalışmaların yanı sıra iş ve kazanç olanaklarını zenginleştirdiğimiz bir projemiz var. arsaVev'in dijital emlakçı platformu arsaVev app ile emlakçılar projelerimize digital ortamdan müşteri yönlendirebiliyor ve sürecin tüm aşamalarını arsaVev app üzerinden şeffaf bir biçimde takip edebiliyorlar. Yatırımcılarımız bizim için çok değerli, gayrimenkul uzun dönemli bir yatırım. Bu uzun dönem içinde yaşanacak olumsuzluklara karşı yatırımcılarımızı HDI Sigorta ile güvence altına alıyoruz. arsaVev sadece bir gayrimenkul yatırımı değil bir yaşam biçimi sunmaktadır. Projelerinin lokasyon seçimlerinden, sosyal donatılarına ve iş birliklerine kadar her noktaya bu yaşam biçimini entegre etmekte ve bir ekosistem kurmaktadır yatırımcılarıyla da sadece satış sürecinde değil, satış sonrasında da birlikte olmayı arzu etmektedir. Yatırımcılarımız ile uzun soluklu ilişkiler kurmak istiyoruz. Bu bakış açısı ile gayrimenkul sektörünün ilk ve tek sadakat programı olan arsaVev Club'ı hayata geçirdik.
Bu kulüp üyelerine ne gibi avantajlar sunuyor?
arsaVev club, üyelerine bu ekosistem içinde her alanda avantajlar ve eşsiz fırsatlar sunuyor. Arsa para ile arsaVev'den yatırım yapan müşterilerimiz yaptıkları yatırımın yüzde 5'i oranında bir sonraki yatırımlarında kullanılmak üzere arsa para kazanır. Advantage ile arsaVev müşterileri şirketimizin anlaşmalı kurumlarından yapacakları alışverişlerinde indirim elde ederler. Living ile arsaVev'den yatırım yapan müşteriler arsaVev living otellerinde 5 yıl süreyle 3 gece 4 gün yaz, 3 gece 4 gün kış aylarında tatil yapma hakki kazanır.
