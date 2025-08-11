8 yılda 5.7 milyon metrekare arsa sattı 10.08.2025 | 15:21 Kuruluş felsefesinde sosyal fayda bulunan arsaVev, büyümesini sürdürüyor. Son yıllarda konuta erişimin zorlaşmasıyla birlikte yıldızı giderek parlayan şirketin inovatif gayrimenkul yatırımlarının temelini atan ekipleri, bugüne kadar 643 bin müşteri görüşmesi, 5.7 milyon metrekare arsa satışı ve 4.675 adet tapu sahipliği gerçekleştirdi. Hedeflerinin yurtdışına açılmak olduğunu söyleyen arsa- Vev Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Öztürk, kurdukları modeli ve hedeflerini SabahTV'de Ekonomi Editörü Feride Cem'e anlattı... VİDEO DEVAM EDİYOR

Kuruluş felsefesinde sosyal fayda bulunan arsaVev, büyümesini sürdürüyor. Son yıllarda konuta erişimin zorlaşmasıyla birlikte yıldızı giderek parlayan şirketin inovatif gayrimenkul yatırımlarının temelini atan ekipleri, bugüne kadar 643 bin müşteri görüşmesi, 5.7 milyon metrekare arsa satışı ve 14.675 adet tapu sahipliği gerçekleştirdi. Hedeflerinin yurtdışına açılmak olduğunu söyleyen arsa- Vev Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Öztürk'le kurdukları modeli ve hedeflerini konuştuk...Evet arsaVev'in temelinde sosyal fayda var. Konut erişiminin imkânsız hale gelmesini, vatandaşlarımızın barınma ihtiyaçlarını karşılayamamasını dert edindik ve çözüm üretmek üzere yola çıktık. arsaVev, 2017 yılından beri süregelen, gayrimenkul alanında yaptığımız çalışmalarımızdan elde ettiğimiz tecrübe ile kuruldu. İnovatif gayrimenkul yatırımlarının temelini atan ekibimizle yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz.arsaVev İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa gibi önemli lokasyonlarda 17 satış ofisi olan çalışanları, bayileri, emlakçıları ve iş ortakları ile 500'den fazla kişiyi barındıran bir ekosistem. PAYLI MÜLKİYET ÖNE ÇIKIYORVatandaşlarımızın konut sahibi olamamasını dert edindik, onları konut ya da konutun ilk basamağı olan arsa sahibi yapma misyonuyla çalışıyoruz. Burada arsadan kat karşılığı konut, paylı mülkiyet öne çıkıyor.Bunun gerçekten sektörümüze önemli bir dinamizm getireceğini düşünüyorum. Gayrimenkul Sertifikası, sektörün büyümesine ve yatırımın çeşitlenmesine olanak tanıyacaktır. Çok yerinde ve doğru bir hamle oldu.Çünkü daha ulaşılabilir, daha verimli, daha kârlı... Düşük maliyetli giriş imkânı sunduğu için vatandaş yüksek bütçeye gerek olmadan yatırım yapabilir. Portföy çeşitliliği ile vatandaş farklı bölgelerde ve segmentlerde mülk payı alarak riskini azaltabilir. Pasif gelir sayesinde kira gelirlerinden düzenli kazanç elde etme imkânı bulabilir. Öte yandan dijital yönetimle tüm süreci online platform üzerinden kolayca takip edebilir. En önemlisi 10 yıl sonra değer artışı ile mülk satışı ve kazanç elde edebilirsiniz.Türkiye gayrimenkul sektöründe kalite standartlarını yükseltme misyonuyla hareket ediyoruz. Sektörde önemli bir yeri olan İNDER üyesiyiz... Hem sektör çalışanlarına, hem ürünlere hem de yatırımcılara değer katmayı hedefliyoruz. Eğitimin her konuda olduğu gibi gayrimenkulde de temelleri oluşturuyor. Bu inançla arsaVev Akademi'yi kurduk.arsaVev Akademi olarak Ankara Üniversitesi ile gerçekleştirdiğimiz iş birliğiyle ile yeni nesil uluslararası gayrimenkul deneyimlerini öğrenciler ve sektör profesyonelleriyle akademik bir platformda buluşturacak. Bu iş birliği, yalnızca sektöre nitelikli insan kaynağı kazandırmakla kalmayacak. Aynı zamanda sürdürülebilir kurum içi eğitimlerle gayrimenkul sektörünün gelişimini destekleyecek. arsaVev olarak bu yaklaşımımızla sadece kendi bünyesindeki çalışanların değil, Türkiye genelindeki gayrimenkul profesyonellerinin de uluslararası standartlarda bilgi ve becerilerle donatılmasına katkı sunmayı, akademik bilgi ile saha tecrübesini buluşturarak sektöre yeni bir soluk getirmeyi hedefliyoruz.MÜŞTERİLERE OTELDE KONAKLAMA İMKANIGayrimenkul sektörünün insan kaynağını zenginleştirmekiçin yaptığımız çalışmaların yanı sıra iş vekazanç olanaklarını zenginleştirdiğimiz bir projemizvar. arsaVev'in dijital emlakçı platformuarsaVev app ile emlakçılar projelerimize digitalortamdan müşteri yönlendirebiliyor ve sürecin tümaşamalarını arsaVev app üzerinden şeffaf bir biçimdetakip edebiliyorlar. Yatırımcılarımız bizim için çokdeğerli, gayrimenkul uzun dönemli bir yatırım. Buuzun dönem içinde yaşanacak olumsuzluklara karşıyatırımcılarımızı HDI Sigorta ile güvence altına alıyoruz.arsaVev sadece bir gayrimenkul yatırımı değilbir yaşam biçimi sunmaktadır. Projelerinin lokasyonseçimlerinden, sosyal donatılarına ve iş birliklerinekadar her noktaya bu yaşam biçimini entegre etmekteve bir ekosistem kurmaktadır yatırımcılarıyla dasadece satış sürecinde değil, satış sonrasında da birlikteolmayı arzu etmektedir. Yatırımcılarımız ile uzunsoluklu ilişkiler kurmak istiyoruz. Bu bakış açısı ilegayrimenkul sektörünün ilk ve tek sadakat programıolan arsaVev Club'ı hayata geçirdik.arsaVev club, üyelerine bu ekosistem içinde heralanda avantajlar ve eşsiz fırsatlar sunuyor. Arsa paraile arsaVev'den yatırım yapan müşterilerimiz yaptıklarıyatırımın yüzde 5'i oranında bir sonraki yatırımlarındakullanılmak üzere arsa para kazanır. Advantage ilearsaVev müşterileri şirketimizin anlaşmalı kurumlarındanyapacakları alışverişlerinde indirim elde ederler.Living ile arsaVev'den yatırım yapan müşteriler arsaVevliving otellerinde 5 yıl süreyle 3 gece 4 gün yaz, 3 gece 4gün kış aylarında tatil yapma hakki kazanır.