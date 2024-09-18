Video Ekonomi A Para 6 yaşında! Borsa İstanbul’da Gong Töreni | Video
A Para 6 yaşında! Borsa İstanbul’da Gong Töreni | Video

A Para 6 yaşında! Borsa İstanbul’da Gong Töreni | Video

18.09.2024 | 09:53

Borsa İstanbul’da A Para için Gong Töreni düzenlendi. Törene A Para Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner ve A Para ekibi katıldı.

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