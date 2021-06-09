Video Ekonomi Aloparca.com kurucusu Ebru Özülkü: 'Otomobil yedek parçacılığı dünyasında bir kadının olması tabiki çok ilginç bir durumdu'

Aloparca.com kurucusu Ebru Özülkü: 'Otomobil yedek parçacılığı dünyasında bir kadının olması tabiki çok ilginç bir durumdu'

Aloparca.com kurucusu Ebru Özülkü: 'Otomobil yedek parçacılığı dünyasında bir kadının olması tabiki çok ilginç bir durumdu'
09.06.2021 | 11:47

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Emekli maaşı nasıl hesaplanır? Emekli maaşı nasıl artırılır? Kim kaç TL emekli maaşı alacak? İşte emekli maaşı hesaplama yöntemi 08:27
Emekli maaşı nasıl hesaplanır? Emekli maaşı nasıl artırılır? Kim kaç TL emekli maaşı alacak? İşte emekli maaşı hesaplama yöntemi 09.06.2021 | 12:21
Aloparca.com kurucusu Ebru Özülkü: 'Otomobil yedek parçacılığı dünyasında bir kadının olması tabiki çok ilginç bir durumdu' 08:43
Aloparca.com kurucusu Ebru Özülkü: 'Otomobil yedek parçacılığı dünyasında bir kadının olması tabiki çok ilginç bir durumdu' 09.06.2021 | 11:47
Bitcoin’e ‘Fidye yazılımı’ darbesi: Kripto paralar için ABD harekete geçti 01:09
Bitcoin’e ‘Fidye yazılımı’ darbesi: Kripto paralar için ABD harekete geçti 09.06.2021 | 11:14
Soner Kuru: Borsa İstanbul Erdoğan-Biden görüşmesine odaklandı 04:43
Soner Kuru: Borsa İstanbul Erdoğan-Biden görüşmesine odaklandı 09.06.2021 | 10:51
Chris Bailey: Euro dolara karşı güç kazanabilir 03:34
Chris Bailey: Euro dolara karşı güç kazanabilir 09.06.2021 | 10:46
Azerbaycan ile 1.5 milyar liralık e-ihracat köprüsü 22:40
Azerbaycan ile 1.5 milyar liralık e-ihracat köprüsü 09.06.2021 | 09:09
Fed faiz konusunda ne karar verecek? 04:35
Fed faiz konusunda ne karar verecek? 08.06.2021 | 15:48
İslam Memiş: Gram altın alım fırsatı verebilir 03:45
İslam Memiş: Gram altın alım fırsatı verebilir 08.06.2021 | 15:41
Cem Tözge: ABD enflasyon verisi piyasalara yön verecek 02:01
Cem Tözge: ABD enflasyon verisi piyasalara yön verecek 08.06.2021 | 15:27
Stratejist Mustafa Aşkın: Piyasalar kararsız yön arıyor 01:45
Stratejist Mustafa Aşkın: Piyasalar kararsız yön arıyor 08.06.2021 | 15:23
Karim Yousfi: Gümüş güvenli liman olmayı sürdürecek 02:07
Karim Yousfi: Gümüş güvenli liman olmayı sürdürecek 08.06.2021 | 15:20
Prof. Dr. Şenay Yalçın: Karadeniz’de kazanılan tecrübe Doğu Akdeniz’e aktarılacak 06:01
Prof. Dr. Şenay Yalçın: Karadeniz’de kazanılan tecrübe Doğu Akdeniz’e aktarılacak 07.06.2021 | 15:45
Fed varlık alımlarını ne zaman azaltacak? 02:56
Fed varlık alımlarını ne zaman azaltacak? 07.06.2021 | 15:41
Arda Coşar: ECB’den bir aksiyon beklemiyorum 04:19
Arda Coşar: ECB’den bir aksiyon beklemiyorum 07.06.2021 | 15:34
Borsa İstanbul’da hangi hisseler öne çıkabilir? 03:46
Borsa İstanbul’da hangi hisseler öne çıkabilir? 07.06.2021 | 15:27
Mustafa Keskintürk: ABD istihdam verisi çok iyi gelseydi piyasalar için kötü olurdu 03:55
Mustafa Keskintürk: ABD istihdam verisi çok iyi gelseydi piyasalar için kötü olurdu 07.06.2021 | 15:26
Bakan Fatih Dönmez: İlave rezervler bulabiliriz | Video 22:54
Bakan Fatih Dönmez: İlave rezervler bulabiliriz | Video 07.06.2021 | 11:29
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Türkiye tüketenden üreten ülkeye doğru ilerliyor 15:08
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Türkiye tüketenden üreten ülkeye doğru ilerliyor" 07.06.2021 | 11:20
Türkiye'nin Karadeniz'de doğal gaz keşfi 540 milyar metreküpe ulaştı 01:21:44
Türkiye'nin Karadeniz'de doğal gaz keşfi 540 milyar metreküpe ulaştı 05.06.2021 | 02:36
Son Dakika: Başkan Erdoğan büyük müjdeyi açıkladı! İşte yeni doğal gaz rezerv miktarı ve Erdoğan müjde açıklaması | Video 01:32
Son Dakika: Başkan Erdoğan büyük müjdeyi açıkladı! İşte yeni doğal gaz rezerv miktarı ve Erdoğan müjde açıklaması | Video 04.06.2021 | 21:28

Aloparca.com kurucusu Ebru Özülkü, Otomobil yedek parçacılığı dünyasında bir kadının olmasının sıradışı karşılandığını belirterek Aloparca.com 'un gelecekteki hedefleri ile ilgili açıklamalarda bulundu.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Aloparca.com'un gelecekteki hedefleri ile ilgili açıklamalarda bulunan; Aloparca.com Kurucusu Ebru Özülkü, Otomobil yedek parçacılığı dünyasında bir bayanın olmasının sıradışı karşılandığını belirterek "Otomobil yedek parçacılığı dünyasında bir bayanın olması ve yedek parçayı dijitalleştirmek istemem tabiki çok ilginç bir durumdu. Bununla ilgili de bir çok engelle karşılaştım fakat zaman içinde insanların alıştığını ve bunun aslında bana pozitif olarak döndüğünü görmekteyim" dedi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA