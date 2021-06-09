Aloparca.com kurucusu Ebru Özülkü: 'Otomobil yedek parçacılığı dünyasında bir kadının olması tabiki çok ilginç bir durumdu'

Aloparca.com kurucusu Ebru Özülkü, Otomobil yedek parçacılığı dünyasında bir kadının olmasının sıradışı karşılandığını belirterek Aloparca.com 'un gelecekteki hedefleri ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Aloparca.com'un gelecekteki hedefleri ile ilgili açıklamalarda bulunan; Aloparca.com Kurucusu Ebru Özülkü, Otomobil yedek parçacılığı dünyasında bir bayanın olmasının sıradışı karşılandığını belirterek "Otomobil yedek parçacılığı dünyasında bir bayanın olması ve yedek parçayı dijitalleştirmek istemem tabiki çok ilginç bir durumdu. Bununla ilgili de bir çok engelle karşılaştım fakat zaman içinde insanların alıştığını ve bunun aslında bana pozitif olarak döndüğünü görmekteyim" dedi.