Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın ve çeyrek altında rekor yükseliş! İşte 9 Temmuz altın fiyatları... | Video
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Altın fiyatları rekor kırmaya devam ediyor. Son zamanlardaki artışıyla rekor kıran altın fiyatlarındaki hareketlilik yatırımcılar bu dönemde altın fiyatları ile ilgili haberleri yakın takibe alırken kişisel ihtiyaçları doğrultusunda altın alım satımı yapacak olan kişiler için de anlık değişimler önemli hale geldi. Ons altında yaşanan hareketlilik ile birlikte gram altın 400 TL'den işlem görürken, çeyrek altın 655 TL, yarım altın 1311 TL, tam altın 2596 TL, cumhuriyet altını 2670 TL'den işlem görüyor.