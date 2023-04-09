Altın fiyatları rekor tazeleyecek mi? Altın almalı mı, satmalı mı? | Video
Altın fiyatları son zamanların rekor seviyelerine ulaştı. Peki yükseliş devam edecek mi? Altın almalı mı, satmalı mı? Gram altın bin 500 lirayı görür mü? Çeyrek altın kaç para oldu? Piyasalar hakkında merak edilen tüm soruların cevaplarını Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı verdi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
08:23
Altın fiyatları rekor tazeleyecek mi? Altın almalı mı, satmalı mı? | Video 09.04.2023 | 15:45
03:47
05:30
04:00
03:57
01:44
02:42
07:05
02:03
15:36
SON DAKİKA: İlk TOGG Başkan Erdoğan’a teslim edildi! | Video 03.04.2023 | 17:04
04:10
Banka hisselerindeki baskı sürecek mi? 03.04.2023 | 15:55
05:20
02:41
Borsa İstanbul'da hangi sektörler öne çıkabilir? 03.04.2023 | 15:46
04:20
Borsa İstanbul'da kar satışları derinleşir mi? 03.04.2023 | 15:40
02:09
Stratejist Yeliz Karabulut: Ons altın 2300 doları görebilir 03.04.2023 | 15:37
01:04
TOGG'da gurur günü! İlk TOGG Başkan Erdoğan’a bugün teslim edilecek | Video 03.04.2023 | 10:29
04:23
06:06
07:29
EYT'de maaşlar ne zaman yatacak? EYT'liye 4 ödeme birden | Video 02.04.2023 | 11:34
02:36
Kira krizini çözecek hamle! Kısa sürede sonuç alınıyor... | Video 31.03.2023 | 14:19