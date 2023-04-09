Altın fiyatları rekor tazeleyecek mi? Altın almalı mı, satmalı mı? | Video

Altın fiyatları son zamanların rekor seviyelerine ulaştı. Peki yükseliş devam edecek mi? Altın almalı mı, satmalı mı? Gram altın bin 500 lirayı görür mü? Çeyrek altın kaç para oldu? Piyasalar hakkında merak edilen tüm soruların cevaplarını Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı verdi.