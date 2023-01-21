Altının seyri ne olacak, yükseliş sürecek mi? Gram altın ne kadar oldu? | Video
Altının seyri ne olacak, yükseliş sürecek mi? Gram altın ne kadar oldu? Ekonomist Cüneyt Dirican A Haber'de cevapladı.
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